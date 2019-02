Le pagelle dell'Augsburg - Max inarrestabile, male Gregoritsch e Cordova

Risultato finale: Augsburg-Bayern Monaco 2-3

Kobel 5 - Sporca la sua buona prestazione con l'errore sul secondo gol di Coman, si fa passare la sfera sotto le gambe nonostante il mancino del francese non fosse irresistibile. Non può fare tanto sulle altre due reti dei bavaresi.

Oxford 5,5 - L'anello debole della retroguardia dell'Augsburg, dalle sue parti punge maggiormente il grande protagonista della sfida Coman. Viene anche aiutato pochissimo da Schmid.

Danso 6,5 - Fronteggiare Lewandowski non è il più facile dei compiti, il polacco termina la partita senza segnare anche per merito del centrale di casa. Lavora bene in anticipo e fa sentire il fisico.

Stafylidis 6,5 - Sicuramente il migliore della retroguardia dell'Augsburg, nasce terzino di sinistra ma spostato centralmente non delude. Fa poca fatica nel contenere Gnabry durante tutto il corso della sfida. (Dal 69' Ritcher 5,5 - Non un grande apporto nell'economia della partita, si fa notare soltanto per il giallo ricevuto).

Schimd 5 - Rispetto all'altro esterno dell'Augsburg vive una serata diametralmente opposta, dalle sue parti si muove un cliente scomodo come Coman e spesso finisce in affanno sulle sgasate dell'ex Juventus.

Moravek 5 - Sicuramente negativa la sua prestazione, difficile galleggiare in mezzo al campo davanti ai fenomeni bavaresi. Macchia la sua partita con l'errore in marcatura su Coman nell'occasione del primo pareggio del Bayern. (Dal 79' Koo sv).

Khedira 6 - Non ai livelli del fratello famoso, lo juventino Sami, ma non demerita sulla linea mediana. Il primo ad abbassarsi per tessere le trame di gioco di un Augsburg protagonista di una buona partita.

Max 7 - Esterno inarrestabile per tutto il corso della partita, è il leader della corsia mancina. Propizia l'autorete di Goretzka e serve l'assist per Ji, non si può chiedere di più al veloce e guizzante tedesco.

Ji 6,5 - Non si prendesse qualche pausa di troppo potrebbe fare ancora male alla difesa del Bayern Monaco, quando parte il suo mancino diventa sempre temibile. Bellissima la sua esecuzione con il mancino che regala il momentaneo vantaggio all'Augsburg.

Cordova 5 - Doveva dare maggior brio alla fase offensiva della squadra di casa, fallisce il compito non rendendosi quasi mai protagonista. Fatica a controllare la sfera e non calcia mai verso la porta.

Gregortisch 5 - Ci mette il fisico nei duelli aerei ma è troppo poco per l'attaccante dell'Augsburg, ha vita difficile con Hummels davanti. Anche per lui nessuna vera occasione creata durante il corso della sfida.