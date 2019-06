Le pagelle dell'Austria U21 - Danso a segno, Kalajdzic impreciso

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Schlager 6 - Può poco sul gol di Waldschmidt, per il resto si disimpegna più che bene.

Friedl 6 - Buona gara soprattutto nel primo tempo: ordinato e attento. Sfiora anche il gol.

Posch 6.5 - Parte con una disattenzione, poi sale di ritmo e non sbaglia praticamente nulla.

Danso 6.5 - Trova il gol su rigore, si disimpegna con giudizio contro gli attaccanti avversari.

Ullmann 6 - Dinamismo sulla fascia, qualche sbavatura in fase di non possesso, ma non molla fino alla fine.

Lienhart 6.5 - Tanta grinta e corsa in mezzo al campo. Non molla fino alla fine.

Ljubicic 6 - Con Lienhart forma un centrocampo davvero interessante. (dal 54' Baumgartner 6 - Spezzone di gara di spessore)

Schlager 6.5 - Bravo e caparbio in più di una circostanza, abile in entrambe le fasi.

Balic 6.5 - Prova intelligente sulla trequarti, buone trame e gran corsa. (dal 85' Honsak s.v.- )

Kalajdzic 5.5 - Si mangia un gol nel primo tempo, convince poco anche nella ripresa. (dal 77' Grbic s.v. - )

Horvath 6 - Luci e ombre nella sua gara, in sostanza non demerita per l'impegno.