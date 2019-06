Le pagelle dell'Austria U21 - Danso annulla Jovic, Horvath determinante

Schlager 5,5 - Un errore che poteva clamorosamente riaprire la partita, ma Radonjic la spreca e lo salva. Per il resto il lavoro non è tanto.

Ingolitsch 6,5 - Tiene bene per tutto il tempo, nel finale l'episodio che impreziosisce la sua partita: bel salvataggio sulla linea su Radonjic.

Danso 7 - Domina il gioco in difesa, è elegante anche nei disimpegni. Non ha un cliente facile, Jovic, ma lui l'annulla completamente. Ne sentiremo parlare.

Posch 6,5 - Attento fin dall'inizio, non sbaglia praticamente nulla. Difensore più tattico: anche se non si vede, dà compattezza.

Ullmann 6 - Non ha particolari problemi, resta sempre in linea per non rischiare. Solo nel finale regala anche un po' di spinta.

Lienhart 6,5 - Molto duttile, spesso si abbassa sulla linea dei difensori a dar manforte al contenimento. Partita di grande interpretazione in mediana. Dal 77' Ljubicic s.v.

Ljubic 6,5 - Sempre pronto al sostegno sulla mediana. Una diga davanti alla difesa insieme a Lienhart.

Horvath 7 - Vola sulla fascia, è imprendibile quando si inserisci coi tempi giusti, cioè quasi sempre. Nel secondo tempo trova la rete che mette in ghiaccio la partita con bravura e fortuna da calcio di punizione. Determinante.

Schlager 6 - Dotato di gran corsa, non si risparmia fin dai primi minuti. Ruba una miriade di palloni, è molto generoso, contrasta perfettamente, ma sotto porta è debole. Spreca almeno tre palle gol importanti: una nel primo tempo, due nella ripresa.

Wolf 7 - Gran partita, sempre molto efficace. Il gol nel primo tempo impreziosisce la sua prestazione. Ha dimostrato di essere molto interessante, non solo negli spunti individuali, ma anche nell'azione difensiva. Tra i migliori. Esce per un brutto infortunio, speriamo nulla di grave.

Honsak 6,5 - Abituato a svariare su tutto il fronte offensivo, oggi gioca da prima punta proprio per non dar punti di riferimento e detta sempre il passaggio in profondità. Dall'84' Balic s.v.