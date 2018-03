Le pagelle dell'Avellino - Kresic disattento. Castaldo, che impatto

Avellino-Pescara 2-2

Lezzerini 5,5 - Esente da colpe sul secondo gol, ma anche sul primo l'errore non è suo. E' costretto ad uscire lontano dall'area per una leggerezza di un compagno.

Ngawa 5 - Troppo fermo in occasione del 2-1 siglato da Mancuso. Si fa bruciare da Valzania nella circostanza, ma anche in altre occasioni non si fa trovar pronto.

Migliorini 6 - Titolare di nuovo dopo tre panchine consecutive, gioca un solo tempo, senza eccellere ma senza commettere gravi errori. Esce poi per questioni tattiche. Dal 46' Castaldo 7 - E' il migliore dell'Avellino. Entra e dà nuova verve all'attacco. Segna un calcio di rigore con freddezza, poi quasi ne conquista un altro. Che impatto.

Kresic 4,5 - E' suo l'errore che vale l'1-0 del Pescara, il suo retropassaggio è disastroso. E anche sulla seconda realizzazione avversaria, non riesce a tenere Mancuso in area. Disattento.

Rizzato 5,5 - In difficoltà quando Balzano s'accende, sovrastato da Mancuso nel primo tempo in occasione del palo colpito da quest'ultimo. Trova però il guizzo che causa il rigore che vale l'1-1.

Laverone 5 - Gioca alto a destra, in una posizione un po' nuova. Ma si vede troppo poco. Si rende pericoloso soltanto con un tiro nel finale.

D'Angelo 5 - Rientra dal primo minuto dopo la squalifica, ma in settimana ha avuto dei problemi fisici e forse ne risente. Non garantisce la solita qualità mista a quantità.

Di Tacchio 7- Uno dei migliori. Diligente in mediana, ma anche pericoloso nelle proiezioni offensivo. Sfiora prima il gol con un fendente respinto da Fiorillo. Poi alla fine il portiere del Pescara deve arrendersi sulla sua ultima conclusione. Il 2-2 porta la sua firma.

Bidaoui s.v. - Costretto ad uscire dopo una manciata di minuti per infortunio. Dal 6' Cabezas 5 - Prova incolore. L'ecuadoregno entra a freddo, ma non è vivace come ci si aspettava. Dal 76' Vajushi s.v.

Gavazzi 5,5 - Alla vigilia era in dubbio per influenza, ma alla fine gioca. A parte qualche tiro, poco altro. Non lascia il segno.

Ardemagni 5 - Se ci sei, batti un colpo. Glielo chiedono i tifosi dell'Avellino, ma l'ex Perugia anche oggi risulta impalpabile. Poche palle giocabili, a dire il vero, ma uno come lui deve rendersi più pericoloso.