Le pagelle dell'E. Francoforte - Jovic cinico, Hinteregger insormontabile

Risultato finale Eintracht Francoforte-Chelsea 1-1

Trapp 6 - Non può arrivare all'angolino trovato da Pedro. Dopo il pareggio avversario è costretto agli straordinari, dopo un primo tempo di riposo.

Abraham 6 - Attento e arcigno, difende in modo ordinato e spazza i pericoli. Fa sentire la presenza in area di rigore, andando due volte vicino alla rete.

Hasebe 6 - Fa la spola tra i centrali e davanti la difesa, svolge al meglio il compito di dare superiorità numerica in fase di copertura. Le sue letture sono impeccabili.

Hinteregger 6.5 - Marca a uomo Giroud e lo annulla per tutto il primo tempo. Non sbaglia un anticipo, le sue chiusure sono magistrali. Una montagna insormontabile.

Da Costa 6 - Produce una spinta continua sulla fascia e confeziona palloni per gli attaccanti. Gran parte dei cross dal fondo arrivano dai suoi piedi.

Fernandes 6 - E' sempre disposto a dare una mano ai compagni, va a raddoppiare e aiuta la retroguardia. Fa sentire il suo peso a centrocampo, alzando la diga. (Dal 73' Paciencia 6 - Entra per dare ulteriore peso all'attacco e per un soffio non segna il gol-vittoria).

Rode 6.5 - Sa abbinare alla perfezione quantità e qualità. Svolge il doppio compito di spezzare il gioco avversario e sfruttare gli inserimenti, proponendosi in avanti.

Falette 5.5 - La corsia sinistra si rivela l'anello debole del Francoforte. L'esterno non garantisce la spinta e soffre le avanzate di Pedro, mantenendosi basso.

Gacinovic 6 - Si intende alla perfezione con il tridente tutto serbo. Gioca a memoria con i compagni e dà il via all'azione dell'1-0. Ha dribbling e personalità. (Dal 92' Willems s.v.).

Jovic 7 - Dopo venti minuti gioca il suo primo pallone e segna il gol che sblocca la gara. Abile nel creare spazi, fa a sportellate con gli avversari ed è onnipresente in area.

Kostic 6.5 - Il cross che confeziona per Jovic è un antipasto della rete. Domina nell'uno contro uno e si invola senza sosta sulla fascia, creando superiorità e pericoli.