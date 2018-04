Le pagelle dell'Eibar - Arbilla disastroso, male anche l'attacco

Risultato finale: Real Betis-Eibar 2-0.

Dmitrovic 5.5 - Ha poche colpe sui due gol, ma spesso compie qualche uscita al limite. In alcuni casi rischia davvero tanto.

Pena 5.5 - Un paio di cross, poi nulla di più. Male anche in fase difensiva, lascia troppo spazio alle giocate degli avversari.

Ramis 6 - Uno dei migliori, lascia poco spazio agli avversari. Bene di testa, non si fa mai sorprendere. Pericoloso anche in attacco.

Arbilla 4.5 - Un autogol praticamente decisivo, poi sbaglia spesso il tempo e perde spesso il tempo giusto per la giocata.

Ángel 5 - Non è una delle sue serate migliori, non spinge mai in fase offensiva e lascia campo alle giocate degli avversari. (Dal 64’ Capa 5.5 - Doveva dare un po’ più di spinta, ma non si vede quasi mai).

Escalante 5 - Troppi errori, si fa trovare spesso impreparato. Male anche nella circolazione del pallone.(Dal 64’ Inui 6 - Qualche buona giocata, ma spesso predica nel deserto).

Dani García 5.5 - Prova a combinare qualcosa, ma spesso si fa trasportare dall'emotività, sbagliando la misura del passaggio. Passa più tempo a discutere che a giocare.

Jordan 5.5 - Qualche pallone giocato in profondità, ma spesso non trova l'imbucata. Manca anche in inserimento.

Pedro León 6 - Uno dei migliori in campo dei suoi, prova spesso la giocata. Si mette troppe volte in proprio.

Kike García 4.5 - Un ectoplasma. Non prova nemmeno a tirare verso la porta, passeggia in mezzo al campo. (Dal 78’ Alejo 6 - Porta un po' di vitalità, ma nessuno lo segue).

Orellana 5.5 - Aveva iniziato bene, ma poi si perde con troppe giocate di prima, fatte senza ragionare.