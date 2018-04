Le pagelle dell'Eibar - Attacco inconsistente, Garcia ci prova

Risultato finale: Eibar-Alaves 0-1

© foto di Alterphotos/Image Sport

Dmitrovic 6 - Pronti-via e subisce gol al primo tiro in porta degli avversari: lui, però, è l’ultimo dei colpevoli. Per il resto si fa sempre trovare pronto.

Pena 5.5 - Gioca praticamente da esterno offensivo, riuscendo sempre a sovrapporsi dalle parti di Leon. Spinta costante, ma i suoi cross sono quasi tutti fuori misura.

Ramis 5 - Da una sua lettura sbagliata arriva il gol dello 0-1 di John Guidetti. Perde la bussola e non riesce ad invertire il trend negativo.

Arbilla 6 - Si rende pericoloso nell’area di rigore avversaria quando va a saltare, mentre in fase difensiva gioca un buona partita.

Juncà 6 - Spinge meno rispetto a Pena, ma è una cosa ovvia per dare equilibrio in fase difensiva. Contro Ibai Gomez se la cava più che bene.

Dani Garcia 6.5 - E’ sempre lui che smista il gioco, fa salire la squadra e prova ad inventare qualcosa per i tre alle spalle di Kike. Da solo, però, non può fare miracoli. (Dal 70’ Jordan 6 - Dà maggior qualità in mezzo e più inserimenti senza palla in area nei minuti finali.)

Diop 6 - Dà sostanza in mezzo al campo, recupera un sacco di palloni sulla propria mediana. Quando può si spinge in avanti, ma non è preciso nei passaggi. Nel finale sfiora il gol.

Leon 6.5 - Arriva con facilità sul fondo ed effettua a ripetizione cross verso il centro dell’area di rigore. Peccato, però, che siano tutti prontamente neutralizzati dalla retroguardia dell’Alaves.

Orellana 5 - Gioca con troppa sufficienza ed ancora una volta non riesce a prendere per mano la squadra. Si nota poco, si nasconde tra le linee. (Dall’85’ Alejo s.v.)

Inui 5 - Molto impreciso con il pallone tra i piedi, anche lui non sembra particolarmente in giornata. Sbaglia quasi tutto e si nota soltanto a sprazzi. (Dal 79’ Capa s.v.)

Kike 5 - Viene sempre circondato dai difensori avversari, che non hanno grandi difficoltà nell’anticiparlo. Tocca poche volte la sfera e non riesce mai a calciare verso la porta.