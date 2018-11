Le pagelle dell'Eibar - Cucurella imprendibile, Jordan incanta

Risultato finale: Eibar-Real Madrid 3-0.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Riesgo 6.5 - Sempre attento, non rischia quasi mai. Ha poco lavoro da svolgere, ma in un paio di occasioni ci mette la mano, salvando la porta e ottenendo il clean sheet.

Pena 6 - Limita molto bene le giocate di Asensio e non lascia mai spazi. Dà il suo contributo in fase difensiva.

Olivera 6.5 - Annulla un cliente pericoloso come Benzema, non concede nulla nemmeno sui palloni alti.

Ramis 6.5 - Come il compagno di reparto è sempre attento e gestisce al meglio tutte le imbucate da parte degli ospiti.

Ángel 7 - Gioca un match praticamente perfetto. Nel primo tempo affonda molto bene e va al cross, nella ripresa gestisce al meglio la fase difensiva.

Orellana 6.5 - Una partita di sacrificio: quando non trova spazio dà una mano in difesa, ma appena trova qualche centimetro diventa devastante. (Dall'83' Alvarez s.v.).

Escalante 7 - Apre il match con un gol da attaccante vero, appena la palla arriva ai 30 metri si inserisce in area senza pensarci due volte.

Jordán 6.5 - Qualità e quantità, non sbaglia nulla. Gestisce tutte le operazioni e le giocate, i compagni lo cercano molto. È il fulcro del gioco, quando va in pressione manda in difficoltà i palleggiatori del Real.

Cucurella 7.5 - Il migliore in campo. Confeziona assist e cross, non si ferma mai. È una spina nel fianco, il Real lo soffre durante tutto il match. Non gioca nel sul ruolo, ma anche da esterno alto fa la sua figura.

Enrich 7 - Alla prima occasione si fa trovare pronto e non sbaglia. Si sacrifica moltissimo, gioca una partita spettacolare. (Dal 74' Charles 6 - Si muove molto bene, riesce a tenere alta la squadra).

Kike 7 - Segna il gol che chiude il match, è un punto di riferimento per tutti. Esagera in qualche occasione, dove prova la conclusione anziché servire i compagni. Ma visto il risultato va bene così. (Dall'87' De Blasis s.v.).