Le pagelle dell'Eibar - Dmitrovic da applausi, Ramis croce e delizia

Risultato finale Eibar-Real Madrid 1-2

Dmitrovic 7 - Nulla può sul vantaggio di Ronaldo ma può riscattarsi a fine primo tempo, quando gli nega la doppietta con un gran intervento. Fa il miracolo anche nella ripresa, negando ancora una volta la gioia al portoghese e salvando il risultato.

Capa 6 - Si trova spesso a fronteggiare Bale, trova difficoltà e riesce ad arginarlo a fasi alterne. Meglio nel proporsi in profondità, offrendo diversi cross in mezzo pur non sempre precisi.

Ramis 6 - Gli tocca marcare Cristiano Ronaldo, con risultati poco soddisfacenti. In occasione dello 0-1 va alla metà della velocità dell'attaccante, lasciandolo scappare. Cambia volto alla propria gara, incornando di testa il gol del pareggio. (Dal 67' Oliveira 5.5 - Prende il posto del compagno infortunato, gli capita la stessa sorte con esiti non del tutto sufficienti).

Arbilla 5.5 - Sbaglia un passaggio elementare che regala palla a Modric e favorisce il vantaggio del Real Madrid. Si riscatta parzialmente con un paio di chiusure determinanti.

José Angel 5 - E' uno dei grandi assenti della gara, non si vede praticamente mai. Pur non commettendo errori difensivi, non affonda mai sulla fascia e sbaglia completamente ogni tentativo di cross.

Pedro Lèon 5.5 - Appare in grande forma nonostante sia stato out per infortunio in tutto il girone di andata. Batte il calcio d'angolo dal quale nasce il pareggio dell'Eibar. Fatale l'errore in costruzione che regala la vittoria al Real Madrid.

Jordan 6 - L'insidioso colpo di testa resta la più nitida occasione dell'Eibar nel primo tempo. Resta uno dei più pericolosi, anche nella ripresa cerca la conclusione e crede nel pareggio fino alla fine.

Garcia 5.5 - Stretto nella morsa di Modric e Kroos, dovrebbe costruire la manovra ma non gli riesce al meglio. Sbaglia, inoltre, un gran quantità di passaggi

Escalante 5.5 - Impegna Navas con un pericoloso tiro dalla distanza, si ripete sugli sviluppi di un corner più tardi. Ma a centrocampo è fin troppo inefficace e non recupera palloni come dovrebbe. (Dall'85' Diop s.v.).

Inui 6 - Si mostra abbastanza intraprendente, almeno ci prova a rendersi pericoloso. Con un colpo di tacco manda in porta Kike, forse un pizzico rinunciatario. Una partita di grande corsa ma è meno determinante del solito nell'uno contro uno. (Dall'87' Charles s.v.).

Kike 5.5 - Lotta come un leone e non molla una palla. Un vero combattente, ma ha due occasioni pulite, non ne sfrutta neanche mezza come dovrebbe fare un attaccante.