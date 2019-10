Le pagelle dell'Eibar - Jose Angel motore. Dmitrovic attento

© foto di Image Sport

Risultato finale: Eibar-Barcellona 0-3

Dmitrovic 6,5 - Può pochissimo sui gol di Griezmann e Messi arrivati con tiri ravvicinati. Grandi le letture in uscita che salvano l'Eibar in più di un'occasione, oltre ad un pregevole intervento su Messi nel primo tempo. Contro questo Barcellona c'era poco altro da fare.

De Blasis 5 - Grossa colpa, suo malgrado, sul gol del Barcellona: il suo scivolone costa lo svantaggio firmato Griezmann. Non perfetto neanche in occasione del terzo gol: partita negativa della "Pulce" dell'Eibar.

Arbilla 5,5 - Partita difficilissima per il centrale dell'Eibar, che per forza di cose non riesce a seguire il tridente avversario. Si fa vedere davanti in un paio di occasioni ma non può raggiungere la sufficienza avendo preso 3 gol.

Oliveira 5,5 - Fa quel che può contro le frecce avversarie ma in qualche occasione è costretto a lasciare spazio a tre del Barcellona.

Jose Angel 6,5 - Spinge con continuità sulla fascia dimostrando anche una certa sicurezza tecnica e crossando spesso palloni tagliati al centro dell'area. Nel finale molla anche lui sotto i colpi degli avversari.

Orellana 6 - Tra i pochi ad essere pericoloso sulla fascia. Mette un po' in apprensione la difesa del Barcellona soprattutto nel primo tempo, alla fine esce esausto.

Sergio Alvarez 5,5 - Partita di sostanza e tanta corsa per il centrocampista che non riesce però ad incidere.

Diop 5,5 - Sbaglia l'unica occasione che riesce a crearsi in tutto il match sparando un destro in curva. I centrocampisti del Barcellona hanno un altro passo.

Leon 6 - Come Orellana, dai suoi piedi partono numerosi cross sui quali gli attaccanti, però, sono sempre in ritardo. (dal 63' Edu Exposito - s.v.)

Sergi Enrich 5 - L'astinenza da gol gli pesa e anche dal punto di vista del gioco lascia molto a desiderare. Si fa vedere solo nel primo tempo su un anticipo di Umtiti in area. (dal 71' Inui - s.v.)

Charles Dias 5 - Discorso molto simile a quanto detto per il compagno di reparto. In attacco l'Eibar non la vede mai nonostante la spinta sulle fasce e la colpa non può che essere loro. (dal 79' Kike Garcia - s.v.)