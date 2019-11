Le pagelle dell'Eibar - Terzini in sofferenza. Attacco spuntato

© foto di Alberto Fornasari

Risultato finale: Eibar-Real Madrid 0-4

Dmitrovic 5,5 - Rischia l'espulsione per un suo contatto da ultimo uomo su Hazard che l'arbitro non punisce nel primo tempo. Per il resto è costretto a raccogliere il pallone nella propria porta per 4 volte, risultando non particolarmente colpevole della disfatta.

De Blasis 5 - In costante difficoltà sotto la spinta di Mendy e Hazard, corona la sua prestazione negativa con un fallo ingenuo dopo essere stato saltato in area da Hazard, concedendo il rigore del 2-0.

Bigas 5,5 - Fa quel che può su un Benzema ispirato. Salva con un intervento plastico il gol del 5-0 nel finale.

Arbilla 5 - Viene portato a spasso dall'attacco del Real e non riesce mai a fermare gli avversari.

Jose Ange l5 - Lui e De Blasis soffrono tanto sulle fasce. Anche l'ex Roma commette un fallo da rigore evitabile, per il resto insegue e basta.

Orellana 5,5 - Partita incolore dell'esterno venezuelano, che dopo aver provato un paio di percussioni nel primo tempo si spegne come tutta la

squadra. (dal 65' Pedro Leon - s.v.)

Escalante 6 - Forse l'unico a mostrare qualcosa nel pomeriggio terribile vissuto dall'Eibar. Un suo tiro dai 35 metri nel primo tempo ha rischiato di dare un altro indirizzo alla gara.

Diop 5,5 - Soffre come tutti il gioco del Real Madrid, non riuscendo a sfruttare neanche quei pochi palloni giocabili. (dall'81' Edu Exposito -

s.v.)

Inui 5,5 - Nel primo tempo ci prova con un paio di folate offensive ma viene sempre coperto bene da Carvajal. Poi sprofonda nell'oblio.

Kike Garcia 5 - Non si vede mai. Vuoi per la marcatura asfissiante, vuoi perché i compagni non riescono a servirlo a dovere, la sua presenza in campo è superflua. (dall'81' Charles - s.v.)

Sergi Enrich 5,5 - Si vede con un paio di sgomitate in area ma non riesce mai a liberarsi per bene.