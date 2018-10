Le pagelle dell'Eintracht - Haller mattatore, Jovic chiude. Ok i centrali

Risultato finale: Eintracht-Lazio 4-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Trapp 6 - Un solo straordinario: la grande smanacciata in allungo sulla conclusione secca dal limite dell'area di Immobile. Alla distanza la Lazio svanisce, decimata dalle espulsioni di Basta e Correa.

Da Costa 7,5 - Apre le danze con un destro volante sugli sviluppi di un corner battuto da De Guzman, approfittando della marcatura leggera di Lucas Leiva. Firma la doppietta personale allo scadere, con un'altra bella volée su invito di Tawatha.

Hasebe 6,5 - Bada al sodo ed è efficace nei momenti chiave. Lavora bene in tandem con Russ, con il quale spartisce gli oneri in copertura. Sorveglia a stretto giro di boa Immobile, limitando il più possibile il suo margine di manovra.

Russ 6,5 - Dopo qualche indugio iniziale recupera solidità e alza la saracinesca. Zero affanni dopo l'intervallo, agevolato anche dall'interzia della gara. Che meraviglia l'abbraccio finale con Acerbi.

Falette 6 - Semi-adattato a sinistra (alla vigilia si pensava potesse agire da terzo centrale), tiene a bada i dirimpettai sul binario di competenza, garantendo solidità. Limita le discese, ma è ben inserito nei meccanismi di squadra

Gacinovic 6,5 - In linea con i compagni di ventura, le sue folate mettono in crisi la retroguardia biancoceleste. Serve l'assist a Kostic, che fa due a uno. Asseconda l'andamento della gara a doppio vantaggio acquisito.

De Guzman 6,5 - S'esalta quando gli spazi si dilatano. Regala geometrie, pur a fasi alterne, commettendo un paio di sbavature che non sortiscono effetti. Cerca gloria nel finale, ma non inquadra lo specchio. (Dall'87' Stendera s.v.).

Torro 6 - Filtro relativamente efficace. Si concede il lusso di perdere un paio di palloni sanguinosi senza provocare gravi conseguenze. Scolastico, non ruba l'occhio, si limita quantomeno a non far danni.

Kostic 7 - Suo il raddoppio dell'Eintracht: asseconda il break di Haller, si fionda sul tocco arretrato di Gacinovic e fulmina Proto con una conclusione secca. Il suo guizzo provoca il rosso a Basta che mette k.o. i biancocelesti. (Dal 78' Tawatha s.v.).

Haller 7,5 - Che non figuri tra i marcatori è mera casualità: vero mattatore della serata, lavora per la squadra e fa decollare la manovra, sganciandosi a palleggiare all'occorrenza. Da un suo break ha origine la rete di Kostic, suo l'assist per il sigillo di Jovic.

Jovic 7 - Duetta in sintonia con la spalla Haller. Entra in scena dopo l'intervallo: prima un diagonale radente che lambisce il palo, poi lo splendido scavetto che vale il tris. Corona una bella serata con la standing ovation al momento del cambio. (Dal 67' Rebic 6 - Impegna Proto dopo una bella serpentina).