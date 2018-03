Le pagelle dell'Eintracht - Jovic e Blum decisivi dalla panchina, male Russ

Risultato finale Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte 3-2

Hradecky 6 - Non si rende protagonista di parate che decidono la partita ma non ha neppure colpe sui due gol subiti. Viene lasciato solo dalla difesa e non può fare miracoli.

Salcedo 5.5 - Si trova a dover fronteggiare uno scatenato Pulisic con risultati non proprio soddisfacenti. Rimedia un cartellino giallo che lo lascia in apprensione per tutta la gara. (Dal 79' Blum 7 - L'Eintracht deve giocarsi il tutto per tutto, lo capisce subito e si butta all'attacco. Ha il merito di centrare il gol del 2-2 con cinismo).

Russ 5 - Fa parecchi danni, a cominciare dall'ammonizione dopo pochissimi minuti. Cerca di salvare su Reus e invece spedisce in porta l'autogol dell'1-0 per il Borussia.

Abraham 5.5 - Offre una gara di buona qualità, con interventi da difensore vero. Crolla paradossalmente quando ce n'è più bisogno, tenendo in gioco Batshuayi libero di segnare il gol-vittoria negli ultimi secondi di recupero.

Da Costa 6.5 - Per tutto il primo tempo non si vede mai, non è propositivo sulla corsia destra e i pochi tentativi di cross non vanno a buon fine. Cambia volto nella ripresa, quando propizia un paio di occasioni pericolose nonché serve l'assist per la rete di Blum.

Hasebe 5.5 - Resta imbrigliato tra le maglie dei centrocampisti avversari e non riesce a esprimersi come vorrebbe. Non ha libertà di movimento né per appoggiare sui compagni né per trovare lo spazio tra le linee. Perde troppi palloni in appoggio.

Wolf 6.5 - Un paio di affondi ma non riesce a sfondare, almeno nel primo tempo. Cresce di intensità con il passare dei minuti, cerca maggiormente gli inserimenti per alzare il baricentro e offre un paio di spunti per gli attaccanti. Trova anche la conclusione personale.

Boateng 6 - Non è al meglio della condizione fisica, prova a compensare con l'esperienza. Da un errore dell'ex Milan in appoggio nasce il vantaggio dei nerogialli. Poi ingrana la marcia, sfiorando un gol di tacco a inizio secondo tempo, quando gioca in posizione più avanzata e crea diversi pericoli.

Chandler 5.5 - Non è incisivo, anzi totalmente impalbabile. Non riesce mai a sfondare sulla corsia mancina, trovando il muro alzato da Piszczek. Non fa registrare cross o iniziative degne di nota.

Haller 5.5 - Ha un fisico importante ma si trova chiuso nella morsa dei due centrali avversari. D'altra parte, neanche riceve palloni che possano dirsi giocabili e si fa trovare troppo spesso in fuorigioco. Continua l'astinenza da gol. (Dal 67' Jovic 7 - Dalla panchina, in pochi minuti, dà la svolta. Elude la marcatura di Akanji e spedisce in porta la rete dell'1-1).

Rebic 5 - Qualche pallone interessante gli capita anche ma non è bravo a sfruttarlo. Si incaponisce nel tenere palla, senza trovare mai la conclusione nello specchio della porta. (Dal 46' De Guzman 6.5 - Entra con decisione in partita, facendo valere tutta la propria esperienza per crea densità sul fronte offensivo. Calcia la punizione dalla quale nasce la rete del momentaneo pareggio).