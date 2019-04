Le pagelle dell'Eintracht - Jovic mette sempre la firma. Ingenuo N'Dicka

Risultato finale: Benfica-Eintracht Francoforte 4-2

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Trapp 5,5 - Comincia con una buona parata, quasi intercetta il rigore di Joao Felix ma non è perfetto sul raddoppio di quest'ultimo. Male sul tris ma si riscatta a metà con la parata su Seferovic. Una partita tra luci ed ombre per l'ex PSG.

Hasebe 5 - Viene schierato in diverse posizioni della difesa di Hutter con il risultato che non cambia: insufficiente. Specie nella seconda frazione viene asfaltato dalle sovrapposizioni di Grimaldo.

Abraham 5,5 - Il meno peggio della retroguardia tedesca, il capitano infatti prova a tenere in piedi la barca che affonda con qualche chiusura interessante. Può far poco contro la giornata di grazia di Joao Felix.

Hinteregger 4,5 - Già dalle prime battute non è perfetto l'asse con N'Dicka, con l'espulsione del compagno naufraga definitivamente. Osserva anche Ruben Dias indisturbato in occasione del terzo gol del Benfica.

N'Dicka 4 - Subito in difficoltà per la velocità ed intraprendenza di Rafa Silva e Gedson Fernandes, si perde quest'ultimo dopo nemmeno venti minuti. Spintona l'avversario in area di rigore, calcio di rigore e rosso diretto lasciando i suoi in dieci uomini.

Da Costa 5,5 - Spesso chiamato in causa dai compagni lungo la corsia destra, ingaggia un buon duello con Grimaldo ma non riesce ad incidere come desiderato. Meno propositivo nella seconda frazione.

Fernandes 5 - L'ex Chievo incappa in una serata storta, il centrocampista svizzero infatti si fa sorprendere in più di un'occasione da Joao Felix. Sulla trequarti il talento lusitano fa il bello ed il cattivo tempo.

Rode 5,5 - Discorso abbastanza simile rispetto a quello del compagno di reparto, più battagliero rispetto allo svizzero. Da un suo recupero su Fejsa nasce l'azione della rete di Luka Jovic. (Dal 86' Gacinovic sv).

Kostic 5,5 - Tra gli uomini più in forma della squadra di Hutter, lo dimostra anche al Da Luz ma senza la stoccata decisiva. Fa quasi tutto bene ma al momento di incidere poteva sicuramente fare meglio.

Rebic 6 - Chiamato al difficile compito di non fa rimpiangere Haller, due attaccanti diversi e lo dimostra. Funziona ma da rodare l'intesa con Jovic, sfrutta l'errore di Fejsa per servire l'assist per Jovic. (Dal 68' Paciencia 6,5 - Se l'Eintracht ha speranze per il ritorno è anche grazie all'ex Porto, entra bene in partita e sigla la seconda rete tedesca).

Jovic 6,5 - Sono otto in Europa League a testimonianza di una stagione straordinaria, fa valere la legge dell'ex nonostante le poche presenze in maglia Benfica. Imprime la sua firma praticamente sempre. (Dal 61' De Guzman 6 - Anche l'ex Napoli regala una speranza ai tedeschi, assist vincente per Paciencia).