Le pagelle dell'Eintracht - Kamada ci prova in tutti i modi, male Hasebe

Risultato finale: Borussia Monchengladbach-Eintracht Francoforte 4-2

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ronnow 6 - Subisce quattro reti ma non ha grandi responsabilità, può fare veramente poco per arginare la forza offensiva della squadra di Rose. Strappa la sufficienza.

Abraham 6,5 - L'ultimo baluardo della retroguardia dell'Eintracht, picchia duro ma con raziocinio. Sempre difficile passare dalle sue parti soprattutto per un grande talento come quello di Thuram.

Hasebe 5 - Fino a cinque minuti dal termine è buona la sua partita, rovina tutto nel finale mettendo la firma sulla vittoria del Borussia. Perde un ingenuo pallone favorendo Stindl che serve l'assist vincente per Zakaria.

Hinteregger 6,5 - Un errore in disimpegno che è costato caro sul finire di primo tempo, lotta per tutto il corso della sfida. Il suo spirito viene premiato sul finale quando realizza il secondo gol dell'Eintracht.

Da Costa 6 - Partita per un tempo indubbiamente da dimenticare per l'esterno a tutta fascia di Hutter, sembra in ritardo su Thuram. Gli concede troppo spazio nell'occasione del primo gol, sbaglia completamente il tempo dell'intervento sul raddoppio. Nella ripresa, con un pò di fortuna, trova la rete che accorcia la distanze.

G.Fernandes 6 - Uno dei pochi a salvarsi nel pomeriggio del Borussia Park, sul punteggio di 0-0 è protagonista di un salvataggio sulla linea di porta che equivale ad un gol. Uno degli ultimi a mollare. (Dal 83' - Joveljic sv).

Rode 5,5 - Poche idee in mezzo al campo per l'ex Borussia, sempre soffocato dalla pressione di Zakaria che gli concede pochi spazi di manovra. Rimane negli spogliatoi ad inizio ripresa. (Dal 46' - Kohr 6 - Sicuramente meglio del compagno sostituito, riesce a dare maggior equilibrio).

Kostic 6,5 - Talento e grande mancino, quando si accende il laterale sinistro aumentano i pericoli per la difesa del Borussia. Corre tanto e scodella tanti traversoni, esce stremato dal campo. (Dal 81' - Chandler sv).

Sow 5 - Abulico e mai al centro della manovra, prova a lanciarsi lungo la corsia di destra ma non riesce mai a trovare il tempo giusto della giocata. Prestazione insufficiente per lo svizzero.

Kamada 6,5 - Quattro occasioni nitide da gol create, due assist serviti ai compagni. Sicuramente positivo nonostante il risultato, il giapponese ha più fame di diversi compagni.

Paciencia 5 - Più pericoloso per il suo portiere che per Sommer, nel primo tempo fa ad un passo da un goffo autogol. Per il resto della sfida prova a rendersi pericoloso sbattendo sul muro del Borussia.