Le pagelle dell'Espanyol - Diego Lopez il migliore, delude invece Wu Lei

Risultato finale: Real Madrid-Espanyol 2-0

Diego Lopez 6,5 - Se il Real Madrid vince soltanto con due reti di scarto è merito sicuramente dell'ex estremo difensore del Milan, una serie di parate su Vinicius Jr e Benzema che rendono il passivo meno pesante.

David Lopez 5 - Il capitano dell'Espanyol è il più in difficoltà della retroguardia della squadra di Machin, puntato e saltato spesso da Vinicius Jr. L'ex Napoli osserva anche Varane calciare a rete nel primo tempo.

Bernardo 6 - Baluardo centrale della retroguardia, il primo a portare pressione a Benzema. Compito riuscito discretamente anche se il francese riesce a far male anche qualche metro più indietro. Bene sui palloni alti.

Calero 6 - Uno dei pochi a non affondare sulle offensive dei blancos, ha un cliente scomodo come Rodrygo ma riesce a marcarlo abbastanza bene concedendo poco spazio al giovanissimo brasiliano.

Gomez 5,5 - Il Real Madrid predilige la sua corsia per affondare, spesso in difficoltà sulle discese di Mendy e le giocate di Vinicius Jr. Soltanto in qualche occasione riesce a spingere in zona offensiva.

Granero 6 - Ritorno emozionante per lui al Santiago Bernabeu, quasi cento partite con la maglia del Real Madrid. Prova a siglare il consueto gol dell'ex, soltanto un grande intervento di Courtois gli nega la gioia personale. (Dal 74' Pol Lozano sv).

Marc Rocha 5 - Regista offuscato della manovra della squadra di Pablo Machin, perde ai punti il duello con il grande avversario Casemiro. Il gioco dell'Espanyol dovrebbe passare dai suoi piedi, bocciato.

Darder 5 - Altro elemento altamente deludente della sfida del Bernabeu, numero dieci sulle spalle ma nascosto tra le maglie del Real Madrid. Ha una grande occasione in avvio di ripresa ma si fa riprendere da Casemiro.

Didac Vilà 6 - L'Espanyol nelle poche sortite offensive riesce a rendersi pericoloso sicuramente più lungo la corsia mancina che sulla destra, l'ex Milan offre qualche traversone interessante e raddoppia su Rodrygo.

Wu Lei 5 - Oggetto misterioso dell'attacco dell'Espanyol, non ne imbecca veramente una nel pomeriggio del Bernabeu. Spesso cercato dai compagni ma sbatte praticamente sempre addosso al muro Sergio Ramos. (Dal 65' Campuzano 6 - L'unico che nella ripresa prova a calciare in porta).

Calleri 5,5 - Se Wu Lei si estranea della manovra, l'ex Boca Juniors prova a prendersi la squadra sulle spalle facendo a sportellate con i centrali del Real Madrid. Peccato non riesca mai a calciare verso la porta di Courtois. (Dal 84' Melendo sv).