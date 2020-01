Le pagelle dell'Espanyol - Eroe Wu Lei, gioia David Lopez

Risultato finale - Espanyol-Barcellona 2-2

© foto di J.M.Colomo

Di. Lopez 6.5: Suarez lo beffa sul primo palo, su Vidal non può far nulla. Ma sul pareggio c’è anche la sua firma, perché l’intervento con il quale ferma l’uruguayano prima del 2-2 è decisivo quanto un gol.

J. Lopez 6: bene nel fermare Griezmann, un po’ meno quando dalle sue parti si presenta Alba.

Bernardo 5.5: rimane troppo largo sulla marcatura su Suarez, una piccola disattenzione che però è determinante.

Naldo 6: grandissimo primo tempo, ai limiti della perfezione. Ma quando l’Espanyol perde le misure, lui va in difficoltà.

Vilà 5.5: è lui che permette a Vidal di firmare il momentaneo 1-2: il cileno lo sovrasta di testa, in un’azione fotocopia che pochi minuti prima il terzino spagnolo aveva fermato con un grande intervento.

Victor 6: si limita al compitino, senza rischiare giocate incredibili ma mettendoci tanta quantità (dal 63’ Vargas 6.5: perfetto l’assist per Wu Lei che vale il 2-2, un guizzo letale per il Barcellona).

Roca 6.5: dai suoi piedi nasce la punizione per la testa di David Lopez, una traiettoria velenosa che difatti si traduce in gol. E anche quando c’è da battagliare, non si tira indietro.

Da. Lopez 7: il suo colpo di testa infiamma uno stadio già bollente, facendo pregustare una notte magica per l’Espanyol. Un bel gol e una grande prestazione per l’ex centrocampista del Napoli (dal Iturraspe (dal 67’ Iturraspe 6: permette di dare maggiore freschezza alla mediana dell’Espanyol).

Darder 7: è tra i giocatori più qualitativi a disposizione di Abelardo, lui la mette al servizio dei compagni.

Melendo 6: si vede meno rispetto al suo compagno di reparto, ma anche il suo apporto è importantissimo per questa piccola, grande impresa (dal 74’ Wu Lei 8: è l’eroe del derby di Barcellona, anche se per la vittoria contro i blaugrana bisognerà aspettare ancora. Il cinese entra e segna, tra l’altro un bellissimo gol: gran movimento e diagonale imprendibile per Neto).

Calleri 6.5: ci mette una voglia e incredibile, l’attaccante argentino. Di fatto non è mai pericoloso, ma è encomiabile per impegno e grinta.