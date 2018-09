Le pagelle dell'Espanyol - Perez il migliore, Diego Lopez mette una pezza

Risultato finale: Real Madrid-Espanyol 1-0

© foto di J.M.Colomo

Diego Lopez 6 - Un paio di uscite a vuoto ma anche diverse parate importanti.

J. Lopez 5.5 - Parte bene e poi si spegne alla distanza. Asensio è un cliente ostico.

Naldo 5.5 - Troppe sbavature e concessioni agli attaccanti del Real Madrid.

Hermoso 6 - Controlla bene Benzema, quasi annullandolo. Non trema davanti al suo ex pubblico.

Vila 5 - Mai propositivo in avanti, fatica e non poco in difesa.

Perez 6.5 - Partita ottima del calciatore dell'Espanyol. Attacca bene la profondità e serve un paio di assist interessanti che i compagni non sfruttano. (dal 70' Garcia s.v.)

Granero 5 - Si nota solo con un calcio di punizione deviato. Non gioca una grande partita davanti ai suoi ex tifosi.

Roca Junque 6 - Buona la regia. Gioca sul corto e sbaglia pochissimo. Dovrebbe osare qualcosa in più.

Darder 5 - Una partita incolore. Esce dopo meno di un'ora senza aver mai impressionato e convinto. (dal 55' Sanchez 5 - Entra ma non riesce mai a rendersi pericoloso.)

Piatti 6 - Un buona porzione di match. Va vicino al gol nel primo tempo. (dal 55' Baptistao 5 - Gioca peggio del compagno che sostituisce. Delusione)

Iglesias 5.5 - Sempre preso in mezzo tra i due centrali del Real Madrid. L'unico errore di Ramos che lo lancia a rete non viene sfruttato e il suo tiro finisce sulla traversa.