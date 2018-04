Le pagelle dell'Espanyol - Piatti ci prova, Granero sbaglia troppo

Risultato finale: Espanyol-Alaves 0-0.

© foto di Alterphotos/Image Sport

Pau López 6 - Un paio di buoni interventi, ma non viene chiamato molto in causa. Attento anche nelle uscite alte.

Víctor Sánchez 5.5 - Qualche buon intervento difensivo, ma soffre troppo sulle accelerazioni. Male anche su Burgui. (Dal 69’ Navarro 6 - Ha un paio di buone occasioni in fase offensiva, ma non le sfrutta).

López 6 - Con le buone e con le cattive porta a casa una buona prestazione. Sui palloni alti non si fa mai superare.

Duarte 5.5 - Si fa spesso sorprendere nelle imbucate, sbaglia qualche intervento di troppo. Non riesce a contenere Guidetti.

Aarón 6.5 - Uno dei migliori in campo, non sbaglia moltissimo. Affonda molto, ha anche un paio di occasioni da gol. Bene anche in fase difensiva.

Granero 5 - Prova a gestire i ritmi della sfida, ma sbaglia davvero troppi passaggi. Molti gli errori di misura, soprattutto nella prima parte di gara. (Dal 46’ Melendo 6.5 - Entra bene in campo, dà vitalità all’attacco dei catalani).

Sánchez 6 - Nel primo tempo si vede poco, poi alza il ritmo e crea diversi problemi al centrocampo dell’Alaves.

Darder 5 - Si vede pochissimo, non crea molte occasioni. Spesso si abbassa troppo, è prevedibile nelle giocate offensive.

Sergio García 5 - Poca consistenza, ogni volta che gli arriva il pallone sembra essere sorpreso. E perde un paio di tempi di gioco.

Moreno 6 - Prova a dare qualità alla propria zona d’attacco, spesso però predica nel deserto. Quando alza la testa diventa il faro della squadra.

Jurado 5 - Non si vede praticamente mai, sbaglia davvero troppo. Galleggia tra le linee, non trovano mai la posizione. (Dal 46’ Piatti 6.5 - Uno dei più propositivi, non sbaglia quasi nulla. Ha un paio di buone occasioni, ma non le sfrutta).