Le pagelle dell'Everton - Bene Pickford, delude Calvert-Lewin

Risultato finale: Arsenal-Everton 2-0.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pickford 6.5 - Non può fare nulla sui due gol subiti. Per il resto del match è sempre attento e compie un paio di interventi decisivi, che limitano il passivo.

Kenny 5.5 - Quando si aprono gli spazi va in netta difficoltà, troppe sbavature quando deve contenere le giocate di Aubameyang.

Zouma 6 - Gestisce molto bene la linea difensiva e limita gli attaccanti dell'Arsenal. Quando può si spinge anche in avanti.

Keane 6 - Come il compagno di reparto gioca una buona gara. Lacazette è un cliente scomodo e infatti segna un gran gol soltanto da fuori area.

Digne 6 - Quando spinge si rende davvero pericoloso, soprattutto al cross. In difesa è meno presente, si vede sin da subito. E il secondo gol arriva da un suo posizionamento errato.

Gueye 6 - Lotta molto in quella zona di campo e lascia pochi spazi agli avversari. Soffre quando l'Arsenal alza la linea, ma gioca una buonissima gara.

Davies 5.5 - Sbaglia troppo, soprattutto in contropiede. Deve essere più presente durante tutto il match: le qualità ci sono, manca la costanza.

Walcott 6 - Due buone accelerazioni nei primi minuti, Cech gli nega anche il gol. Quando si accende crea qualche apprensione. (Dal 72' Bernard 6 - Entra in campo molto bene, effettua due belle giocate in fase offensiva).

Sigurdsson 5.5 - Da un giocatore simile ci si aspetta sempre qualcosa di più. Un tiro soltanto, anche quando deve aprire il gioco non riesce ad incidere.

Richarlison 5.5 - Non si ferma mai e affonda sempre, ma non sempre sa gestirsi. E sbaglia un paio di giocate che potevano essere chiuse in maniera differente.

Calvert-Lewin 5 - Una sola occasione, anche se era tutto fermo per via di un fuorigioco. In area di rigore non riesce ad incidere. (Dal 73' Tosun 6 - Un paio di giocate interessanti, sicuramente è più concreto rispetto al compagno di reparto).