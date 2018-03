Le pagelle dell'Everton - Bolasie tra luci ed ombre, sottotono Rooney

Risultato finale: Everton-Manchester City 1-3

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pickford 5,5 - Si fa cogliere impreparato dal colpo di testa ravvicinato di Gabriel Jesus, si dimostra reattivo su una conclusione deviata di Fernandinho.

Coleman 5 - Perde il duello con Leroy Sané sulla sua fascia di competenza, a volta si trova a marcare Laporte lasciando tutto solo lo scatenato esterno tedesco.

Keane 5,5 - Ci prova a mettere una pezza sui continui capovolgimenti di fronte del Manchester City, ha qualche responsabilità sulla rete di Gabriel Jesus.

Jagielka 6 - L'unico a salvarsi nella retroguardia dell'Everton, fa valere i suoi centimetri nel gioco aereo sui traversoni che arrivano copiosi dalle corsie esterne.

Baines 5 - Non trova mai la bussola per tenere a bada la grande quantità di centrocampisti che assediano la sua area di rigore, sfiora la rete su calcio di punizione.

Schneiderlin 5 - Viene praticamente sempre ridicolizzato da De Bruyne e David Silva, manca il filtro nel centrocampo dei Toffees.

Rooney 5 - Sente come pochi la partita vista la sua storia con il Manchester United, non imbecca mai la giocata giusta soffrendo la reattività del centrocampo dei Citizens. (Dal 57' Davies 6 - Non demerita dopo il suo ingresso in campo, prova a contenere i colleghi avversari).

Walcott 5,5 - Ci prova sulla corsia destra ad affondare e mettere traversoni al centro, si prende il calcio di punizione con la rete sfiorata da Leighton Baines.

Calvert-Lewin 5,5 - Dopo un primo tempo in forte difficoltà lavora bene nella ripresa all'altezza dal limite dell'area servendo anche l'assist per Bolasie. (Dal 76' Baningime sv).

Bolasie 6 - Disastroso nella prima frazione, sbaglia un'incredibile rete a pochi passi dalla porta dando poi il via all'azione della rete di Gabriel Jesus. Bella invece la sua esecuzione nella ripresa per la rete che accorcia le distanze.

Tosun 5 - Soffre di solitudine tra le maglie della difesa del City, non viene mai servito a dovere dai compagni e non calcia verso la porta di Ederson. (Dal 80' Niasse sv).