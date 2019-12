Le pagelle dell'Everton - Calvert-Lewin trascinatore. Bene Richarlison

Risultato finale: Everton-Chelsea 3-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pickford 6,5 - Sfodera un paio di parate degne di nota risultando incolpevole in occasione della rete di Kovačić.

Sidibé 7 - Corre regolarmente lungo la fascia destra servendo a Richarlison l'assist dell'1-0.

Holgate 6,5 - Gioca al fianco di Keane non badando a grossi fronzoli in fase difensiva.

Keane 6,5 - Guida autoritariamente la difesa di Ferguson conferendo la giusta solidità ai Toffes.

Digne 7 - Supporta costantemente la manovra offensiva dell'Everton non disdegnando, in fase difensiva, un paio di chiusure decisive (dall'83' Baines sv - Subentra all'infortunato Digne esaltando, con il suo ingresso in campo, l'accesa tifoseria dei Toffes).

Walcott 6,5 - Affonda sistematicamente lungo la fascia di competenza creando diversi pericoli alla retroguardia del Chelsea (dall'86' Bernard sv - Sostituisce l'acciaccato Walcott non avendo né tempo né modo di farsi valutare adeguatamente).

Schneiderlin 5,5 - Lavora timidamente in mezzo al campo cercando, senza troppa convinzione, la conclusione da fuori.

Sigurðsson 5,5 - Tocca un esiguo numero di palloni non prendendosi particolari responsbailità in fase d'impostazione.

Iwobi 6 - Percorre diligentemente la corsia assegnatagli attaccando e difendendo con la medesima abnegazione.

Richarlison 7,5 - Svaria lungo il fronte d'attacco di Ferguson segnando, con un bel colpo di testa in elevazione, la rete dell'1-0 (dal 71' Davies 6 - Prende il posto di Richarlison donando energie fresche alla mediana dei Toffees).

Calvert-Lewin 8 - Combatte caparbiamente contro l'intera difensa dei Blues firmando, in maniera piuttosto rapace, una doppietta decisiva.