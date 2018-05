Le pagelle dell'Everton - Davies si salva in extremis, bene Pickford

Everton-Southampton 1-1

Pickford 6 - Attento negli unici due tiri del primo tempo. È incolpevole sul gol di Redmond nella ripresa.

Coleman 5,5 - In avvio soffre Bertrand, poi gli prende le misure e lo contiene bene. Ogni volta che si propone in avanti crea dei pericoli grazie alla sua facilità di corsa e alla sua tecnica. Sbaglia anche lui sullo 0-1 di Redmond: è in ritardo nel fare la diagonale.

Jagielka 6 -Nella prima frazione è decisivo nel chiudere su Austin. Sbaglia poco fino alla sostituzione (dall'80' Klaassen s.v.)

Keane 5 - Primo tempo di ordinaria amministrazione, poi al rientro dagli spogliatoi aumentano le difficoltà: si perde Redmond in occasione dell'1-0.

Baines 5,5 - Cèdric lo mette in seria apprensione sulla fascia, come sul cross per lo 0-1 parziale. Nel finale sfiora il gol con un bellissimo calcio di punizione.

Schneiderlin 5,5 - Lento in fase di possesso, non ha mai l'intuizione giusta per giocare in verticale.

Gueye 5,5 - Importante per fare filtro in mezzo al campo, interrompe tante volte le azioni del Southampton. Nella ripresa però perde qualche palla di troppo.

Davies 6,5 - Parte bene con un tiro insidioso da fuori, ma si spegne dopo pochi minuti e sbaglia tanto. Riscatta la sua prestazione insufficiente al 96', segnando il gol dell'1-1.

Bolasie 4,5 - L'unica volta in cui si nota è quando va a contendere una palla di testa su un cross. Gara deludente, viene cambiato nell'intervallo (dal 45' Funes Mori 6 - Fa il suo compito.)

Vlasic 4,5 - Viene mangiato dai tre difensori del Southampton, che non gli fanno toccare alcun pallone (dal 58' Niasse 6,5 - Ha un impatto positivo sulla gara e scuote i suoi compagni. Si muove molto ed è sempre pericoloso.)

Tosun 5,5 - Si fa vedere poco dalle parti di Mccarthy, ma almeno ci mette l'impegno e la voglia.