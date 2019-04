Le pagelle dell'Everton - Jagielka rapace, Bernard sugli scudi

Risultato finale: Everton-Arsenal 1-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pickford 6 - Pochissimi i pericoli portati dall'Arsenal alla sua porta. Amministra senza patemi.

Coleman 6,5 - Sulla sua corsia l'Arsenal risulta piuttosto spento, può così dedicarsi alla fase offensiva, spingendo con efficacia ed arrivando spesso al cross.

Jagielka 7 - Il cambio di formazione dell'ultimo minuto premia Silva: interviene come un rapace sul pallone vagante in area sugli sviluppi di un corner, e regala all'Everton una vittoria preziosa.

Zouma 6 - Non sono molti i pericoli prodotti dall'Arsenal nell'area dei Toffees, ma in particolare Lacazette si dimostra un cliente difficile, soprattutto nel primo tempo.

Digne 6,5 - Pungente con le sue sgroppate sulla sinistra, crea costantemente apprensione accompagnando Bernard nelle azioni in profondità.

Gomes 6,5 - Sempre nel vivo dell'azione, gioca un'infinità di palloni e spesso trova il varco giusto per servire i compagni.

Gueye 6 - Il suo apporto è utile soprattutto in fase offensiva con appoggi e sovrapposizioni sulla trequarti.

Richarlison 5,5 - Non vive una giornata particolarmente brillante. E' autore di una prestazione generosa ma poco concreta in termini di pericolosità.

Dal 34' s.t.: Walcott 6,5 - In pochi minuti riesce a creare un paio di occasioni insidiose.

Sigurdsson 6 - Ci prova innumerevoli volte, sia dalla distanza che dal cuore dell'area, ma i suoi tiri mancano di precisione. Instancabile.

Dal 45' s.t.: Davies n.g. - Entra con gran voglia di fare ma la partita è ormai agli sgoccioli.

Bernard 7 - Tignoso e caparbio, lotta su ogni pallone e produce alcune delle migliori azioni dell'Everton. Meriterebbe la gioia del gol ma Leno è attento.

Dal 43' s.t.: Lookman n.g. - Solo una manciata di minuti nel finale.

Calvert-Lewin 6 - Parte con il freno a mano tirato, ma alla distanza emerge. Con le sue accelerazioni in contropiede costa due cartellini alla difesa dell'Arsenal.