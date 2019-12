Le pagelle dell'Everton - Kean ci prova, Clavert-Lewin incostante

Risultato finale: Leicester-Everton 2-1

Pickford 6 - Sempre attento, non concede mai nulla ai padroni di casa. Se trova la giusta continuità può crescere ancora come portiere, deve soltanto alzare l'asticella. Sui due gol ha davvero poche colpe.

Holgate 6 - Blocca molto bene le avanzate di Barnes e non concede davvero nulla alle Foxes. Pericoloso anche quando ci sono calci piazzati a favore, è il migliore dei tre centrali.

Mina 6 - Tolta la sceneggiata in occasione di un leggero contatto in area, gioca una partita coraggiosa e prova in tutti i modi ad arginare Vardy. Sui palloni alti è insuperabile.

Keane 5 - Il primo gol del Leicester è arrivato su una sua disattenzione, sbaglia troppo nel momento decisivo della partita. Può e deve fare meglio.

Sidibe 6.5 - Nel primo tempo fa il bello e il cattivo tempo sulla corsia destra, da applausi il cross per il gol di Richarlison. Nella ripresa si abbassa e prova ad aiutare i suoi in difesa.

Davies 5 - Fa molta fatica, ma in qualche modo tiene le giocate da parte dei padroni di casa. Anche lui deve alzare la qualità per poter fare la differenza.

Sigurdsson 5.5 - Ci mette tanto carattere, ma perde troppi palloni. Si vede che non è la sua posizione, quando il gioco inizia a farsi duro va in difficoltà.

Digne 6 - Va a strappi, anche se aiuta sia in fase di non possesso che di spinta. Nel secondo tempo si abbassa troppo, con la difesa a cinque non può spingere molto.

Iwobi 5.5 - Tolta la buona apertura ad innescare Sidibe, crea poco e non riesce quasi mai a creare pericoli. (Dal 79' Kean 6 - Ha due buone occasioni per segnare, sicuramente è l'uomo più pericoloso nella ripresa).

Clavert-Lewin 5 - Tolte un paio di occasioni si vede davvero poco, sbaglia molto e non riesce quasi mai a dare un riferimento ai suoi compagni. (Dal 78' Schneiderlin 5.5 - Doveva dare consistenza in mediana, ma sbaglia troppo e concede spazi al Leicester).

Richarlison 6.5 - Uno dei giocatori più pericolosi, ha diverse occasioni per segnare. Gran bel colpo di testa a sbloccare il match, l'Everton per salvarsi deve passare anche dal brasiliano.