Le pagelle dell'Everton - Keane migliore in campo, delude Walcott

Risultato finale: Everton-Liverpool 0-0.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pickford 7 - Uno dei migliori in campo, in uscita non si tira mai indietro e neutralizza una chiara occasione da gol capitata a Salah. Dà sicurezza e tutta la difesa gioca una gran partita.

Coleman 6 - Fa le cose semplici, senza mai esagerare. Bene in entrambe le fasi, quando trova spazio prova a spingere sulla corsia di competenza.

Keane 7 - Partita perfetta, si esalta su un paio di interventi nei primi minuti e da quel momento in poi dalle sue parti non passa più nessuno.

Zouma 6 - Meno preciso rispetto al compagno di reparto, dalle sue parti si corre qualche pericolo di troppo. Ma nel complesso la prestazione è sufficiente.

Digne 6.5 - Accelera sulle corsie esterne, creando spesso pericoli. Dalle sue parti c'è Salah, ma lui lo contiene nel migliore dei modi.

Schneiderlin 6 - Compie il classico lavoro oscuro, recuperando davvero molti palloni. Manca in alcune situazioni, soprattutto in fase di costruzione. (Dal 76' Gomes 6 - Buon impatto sul match, la sua qualità fa la differenza nel finale).

Gueye 6 - Bene soprattutto sui calci piazzati, dove si posiziona sempre nella maniera corretta e non concede nulla. Nel finale sente la stanchezza, come tutta la squadra.

Walcott 5 - Non gioca come sa fare, non è la sua partita e lo si vede dal giallo rimediato dopo pochissimi minuti. Qualche accelerazione, ma niente di più. (Dal 59' Richarlison 7 - Uno dei migliori, spacca in due la partita con le sue giocate e le sue intuizioni).

Sigurdsson 5.5 - Manca rispetto alle ultime partite, non solo dal punto di vista realizzativo. Tra le linee viene contenuto molto bene dagli avversari.

Bernard 5.5 - Si divora un'occasione incredibile mancando l'aggancio da due passi. Per il resto della sfida si vede davvero poco.

Calvert-Lewin 6.5 - Fa un gran lavoro, soprattutto in fase di non possesso. Si muove e non dà punti di riferimento. Si vede poco quando c'è da concludere, ma è pur vero che lo servono poco. (Dal 74' Tosun 5.5 - Poco reattivo, non riesce ancora a trovare la sua dimensione).