Le pagelle dell'Everton - malissimo Tosun, Mina certezza

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pickford 6 - Il cappellino alla Benji Price è già di per sé degno di una sufficienza. Le ottime uscite, poi, fanno il resto.

Sidibé 5 - Sbaglia tantissimo, soprattutto in fase di cross. Copre bene e c'è fisicamente, ma gli errori gli costano.

Mina 6,5 - Salva più volte sugli attaccanti dei Gunners. Colonna rocciosa per i Toffees in copertura.

Holgate 6 - Buona gara, solida. Non si perde mai Aubameyang, facendo il suo.

Digne 6 - Guerriero vero, mette qualità sui piazzati e grinta in copertura.

Delph 6,5 - Uomo ovunque, copre davvero in ogni zona e mette anche discreta qualità.

Dal 72' Kane 6 - Ordinato in difesa, fa salire Holgate coprendo al suo posto.

Davies 5 - Male quest'oggi, falloso a più riprese e confusionario in impostazione.

Iwobi sv - Si fa male subito nella partita più attesa. Sfortunatissimo.

Dall'11 Tosun 4,5 - Sbaglia tutto quello che può sbagliare. Non è mai pericoloso e Ferguson lo cambia come fatto con Kean contro lo United, pur essendo subentrato a partita in corso.

Dall'80 Kean sv -

Sigurdsson 6 - Qualità sui tiri, ma poca rifinitura. Non la sua miglior gara, ma raggiunge comunque la sufficienza.

Richarlison 5,5 - Polveri bagnate, prestazione non eccezionale per il funambolo brasiliano quest'oggi.

Calvert-Lewin 5 - Lo si vede pochissimo, non si rende mai pericoloso e in generale non riesce neanche a lavorare di sponda.