Le pagelle dell'Everton - Pickford paratutto, Rooney si arrabbia

Risultato finale Everton-Liverpool 0-0

Pickford 7 - Vola sulla conclusione a giro di Milner, poco prima aveva negato il gol a Solanke. E' tra i portieri che parano di più in Premier e contribuisce a blindare la propria porta con l'8° clean sheet stagionale.

Coleman 6 - Efficace e concreto a livello difensivo, argina al meglio Ings. E' propositivo anche in avanti, mettendosi in mostra soprattutto nel finale di partita quando tenta anche la via del gol.

Jagielka 6 - Tiene bene sulle palle alte e limita con esperienza gli attaccanti avversari. Bravo a chiudere gli spazi, detonando le azioni offensive del Liverpool.

Keane 6 - Bada poco allo stile ma molto alla sostanza. Tanto basta perché riesce ad annientare i tagli degli esterni e lascia ben poca libertà di movimento a Solanke.

Baines 5.5 - Se riesce a non preoccuparsi di Mané, non può fare altrettanto sugli inserimenti di Milner e sulla spinta di Clyne. Entrambi lo mettono spesso in difficoltà.

Rooney 6 - Un numero 10 ormai stabilmente davanti la difesa, recupera palloni con qualità ed è il primo motore del gioco. Non riesce a incidere, però, contro i nemici di sempre e lascia il campo piuttosto infastidito al momento della sostituzione. (Dal 57' Gueye 5.5 - Un po' troppo falloso e impreciso, il suo apporto al derby è piuttosto inconsistente).

Schneiderlin 5.5 - Stringe i denti e resta in campo, nonostante qualche problema fisico accusato dopo pochi minuti. Si vede che non è al meglio, anche se cerca di impostare con geometria.

Davies 5.5 - Manca nelle incursioni e nei tagli sulla trequarti, riuscendo nell'intento in un'unica occasione prima di lasciare il campo. Troppa imprecisione, poi, in mezzo al campo. (Dal 79' Baningime s.v.).

Walcott 5 - Ci si aspettava di più, soprattutto nel duello con Klavan dalla sua parte. Invece l'esterno non si è mai messo in mostra, nonostante il diretto avversario giocasse fuori posizione. Nel finale, il primo scatto degno di nota.

Tosun 5.5 - Ha tecnica, rapidità di pensiero ed esecuzione. Fa registrare un'ottima occasione nel primo tempo, beffa in velocità la difesa avversaria nella ripresa a servire due volte in mezzo i compagni. Eppure non lascia il segno.

Bolasie 5 - Una partita inconcludente per l'attaccante, che fa un gran lavoro in avanti ma è poco concreto. Comunque l'azione più pericolosa dell'Everton passa per i suoi piedi. (Dal 61' Calvert-Lewin 6.5 - Svaria sul fronte offensivo, da punta e da esterno. Bravo a interrompere le azioni del Liverpool, cicca il gol del vantaggio al fotofinish).