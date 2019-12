Le pagelle dell'Everton - stecca Sigurdsson, Calvert-Lewin MVP

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pickford 6,5 - Certezza assoluta, come si chiede al portiere della nazionale inglese. Decisivo in almeno tre occasioni.

Sidibé 6 - Quest'oggi decisivo più in difesa che in avanti, con delle ottime diagonali sugli avversari.

Keane 6,5 - Solita certezza in mezzo. Rischia poco ed è pulito negli interventi.

Holgate 7 - Jolly vero, gioca in almeno tre ruoli oggi e si fa anche vedere in avanti. Certezza per Ancelotti.

Baines 6,5 - Veterano che, come il buon vino, acquista valore invecchiando. Partita con tanto lavoro oscuro.

Dall'80' Mina sv -

Walcott 6,5 - Serve a Calvert-Lewin l'assist per la doppietta, rendendosi anche protagonista di diverse sgroppate sull'out destro.

Dal 70' Coleman 6,5 - Si piazza a centrocampo, sulla fascia destra, e corre tantissimo facendosi vedere ottimamente. Buona prova dell'irlandese.

Sigurdsson 5,5 - Quest'oggi decisamente in ombra. Si vede poco in impostazione, e ancor meno in conclusione pur essendo involontariamente decisivo sul primo vantaggio dei suoi.

Davies 6,5 - Gara fantastica dell'inglese, che non ci sarà nel prossimo turno causa ammonizione in diffida. Classe e precisione in mediana per il biondo centrocampista.

Richarlison 5,5 - Stesso discorso fatto per Sigurdsson. Patisce, probabimente, le fatiche delle tante partite ravvicinate.

Calvert-Lewin 7,5 - Decisivo con due gol, presente per 90 minuti. Abile anche a tener su il pallone, lui che ad inizio carriera non era neanche un centravanti.

Kean 6,5 - Gara che lo ha visto partire timido nei primi minuti, poi però si sblocca e va al tiro almeno in tre occasioni dimostrandosi abile ed arruolabile per i prossimi impegni.

Dal 61' Delph 6 - Abile a dare concretezza tra centrocampo e out mancino, gestisce tutti i palloni che gli arrivano con sapiena.