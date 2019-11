Le pagelle dell'Everton - Tosun salva tutto, Iwobi regala un gol evitabile

Risultato finale: Everton-Tottenham 1-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pickford 6 - Può fare pochissimo sul gol subito, per il resto della sfida non viene impegnato moltissimo. Sempre attento, soprattutto sui palloni che spiovono in area piccola.

Sidibe 5.5 - Non brilla moltissimo, lascia troppo spazio agli ospiti. Male anche in fase offensiva, deve assolutamente alzare l'asticella per evitare altre prestazioni sottotono.

Holgate 6 - Un paio di sbavature rispetto ai compagni di reparto, ma nel complesso gioca una buona gara. Non impeccabile, ma regge bene la qualità degli Spurs.

Mina 6.5 - La sua fisicità è importantissima soprattutto sui palloni inattivi, sia a favore che contro. Non si fa mai sorprendere, con ruvidità e compattezza porta a casa una buonissima prova. Nel finale si trasforma anche in play basso, da applausi l'apertura per Digne che porta al gol.

Digne 7 - Uno dei migliori in campo, nel primo tempo affonda sempre e prova a creare pericolo sulla corsia di competenza. Bene anche in difesa, non passa mai nessuno dalle sue parti.

Gomes 6 - Gioca una buona gara soprattutto nel primo tempo, quando c'è più confusione lui arriva e mette ordine. Nel secondo tempo è costretto ad uscire per un bruttissimo infortunio, speriamo che possa riprendersi nel minor tempo. (Dall'84' Sigurdsson 6 - Entra bene in campo, dà maggiore qualità al palleggio dei padroni di casa).

Davies T. 5 - Deve alzare la qualità del palleggio, soprattutto nei momenti concitati del match. Troppo basso in fase di non possesso, si vede davvero poco quando deve costruire gioco. (Dall'85' Calvert-Lewin 6 - Dà imprevedibilità ad un attacco troppo statico, si muove molto bene tra le linee).

Delph 6 - Non fa complimenti e appena ci sono problemi allontana il pericolo alla vecchia maniera. Prova sufficiente, è uno sporco lavoro ma qualcuno deve pur farlo.

Walcott 5 - Si vede davvero poco e non incide mai nella fase offensiva. Non aiuta nemmeno dietro, spesso lascia spazio a Davies. Partita da dimenticare assolutamente. (Dal 69' Tosun 7 - Rimette in piedi un match incredibile, salvando parzialmente anche la panchina di Silva).

Richarlison 5.5 - Qualche giocata tra la linee, ma nulla di eccessivamente pericoloso. Un tiro in porta, poi si eclissa e non trova più la giocata giusta. Fa qualcosina in più da esterno destro.

Iwobi 5 - Si salva a metà con una buona reazione, ma l'errore sul gol è da matita rossa. In quei casi un retropassaggio è sempre l'idea peggiore da mettere in pratica.