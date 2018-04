Le pagelle dell'Everton - Walcott devastante, Tosun inesistente

Risultato finale Everton-Newcastle 1-0

Pickford 6 - Sfiora la papera sbagliando il rinvio, intercettato da Kenedy, con Slimani lanciato a rete. Il Newcastle non fa un tiro in porta.

Coleman 6.5 - Uno dei migliori per l'Everton, garantisce grande spinta sulla corsia destra e in tandem con Walcott crea una catena lungo la quale si sviluppa il gioco. Sventa il pareggio con un salvataggio al fotofinish.

Jagielka 6.5 - Chiude la cerniera centrale, evitando le incursioni di Perez dalla trequarti. Sfiora anche il gol a fine primo tempo, peccato la conclusione non precisa.

Keane 6.5 - Si preoccupa di arginare Slimani e di isolarlo per non fargli ricevere palla. In tandem con il compagno di reparto, confeziona una delle poche occasioni pericolose.

Baines 6 - La corsia mancina produce meno in termini di spinta, il laterale accompagna Bolasie ma ingaggia un duello personale con Yedlin davvero alla pari.

Schneiderlin 6.5 - Fa registrare il 90% di passaggi riusciti, mette ordine al centrocampo. Intercetta palloni, li smista, lo fa con qualità. Esce per un colpo subito. (Dal 53' Davies 6 - Sostituisce il compagno a centrocampo, anche se non con la stessa esperienza).

Gueye 6.5 - E' impeccabile nel recupero palla, è quello che sa far meglio. Accorcia e rilancia la squadra, fa densità in mediana e spezza il gioco avversario.

Rooney 6 - Grazie alla propria esperienza e a un ruolo rinnovato, cuce i reparti partendo da mezzala e muovendosi da trequartista. Prezioso sui calci piazzati e con ottime intuizioni in mezzo.

Walcott 7 - Aziona un meccanismo perfetto sulla destra insieme a Coleman, si gioca tutto lì. Crea la prima occasione per l'Everton, capitalizza in rete il vantaggio con astuzia e qualità. Mette a sedere Dummet per tutta la partita.

Tosun 5 - Una prestazione negativa per l'attaccante, mai lucido né utile, sempre fuori dai meccanismi. Si divora anche l'occasione del vantaggio in apertura di partita. (Dall'85' Niasse s.v.).

Bolasie 5.5 - Non è riuscito a sfondare sulla fascia mancina. Più imprevedibile quando si scambia con Walcott, al quale serve l'assist del gol nonostante una gara al di sotto della sufficienza. (Dal 58' Calvert-Lewin 6 - Si piazza sulla corsia destra, accentrandosi nei movimenti sulla trequarti).