Le pagelle dell'Everton - Walcott sgusciante, non perfetto Pickford

Risultato finale: Liverpool-Everton 1-0

Pickford 5 - Rovina una prestazione quasi perfetta il portiere inglese dopo l'errore sulla rete di Curtis Jones, leggermente avanti e salta male nel tentativo di intercettare la sfera.

Coleman 6 - Schierato da Ancelotti in un ruolo non proprio congeniale, da terzo comunque rischia pochissimo e spesso ingaggia qualche buon duello con l'attaccante belga Divock Origi. (Dal 64' Kean 5 - Continua il suo momento no, ha il pallone del pareggio ma si fa sbilanciare dal giovanissimo Williams).

Holgate 6,5 - A volte si fida fin troppo delle sue doti tecniche ma la grande prestazione difensiva è da sottolineare, tante chiusure importanti lasciando praticamente poco spazio a Minamino.

Mina 5,5 - Probabilmente oggi è l'anello debole della retroguardia a tre, a volte in ritardo sugli affondi dei rapidi attaccanti del Liverpool. Sul finire del primo tempo sbaglia l'occasione per portare avanti l'Everton.

Sidibé 5 - Non conferma gli ottimi passi in avanti dimostrati in queste prime gare con Ancelotti in panchina, soffre la presenza di Divock Origi che spesso lo manda in confusione.

Schneiderlin 5,5 - Per un tempo corre pochi rischi, agisce da schermo davanti ad Adam Lallana. Non entra benissimo nella ripresa perdendo spesso i diretti avversari, da dimenticare le conclusioni dalla distanza.

Sigurdsson 6 - Quasi tutte le occasioni dell'Everton nascono dal destro dell'islandese che non demerita anche schierato nella coppia di centrocampo, dimostra il suo grande bagaglio tecnico. (Dal 63' Delph 5,5 - Si vede poco dopo il suo ingresso in campo).

Digne 5 - Non un grande derby per l'ex Roma, dalle sue parti deve mettere una pezza sulle numerose incursioni di Elliot. Spesso cade nella trappola della giovane ala ed è costretto a spendere anche il giallo.

Walcott 6,5 - Una mossa discutibile quella di Ancelotti di sostituirlo per il forcing finale, senza alcun dubbio è il migliore in campo dell'Everton questo pomeriggio. Tanti gli strappi per rendersi pericoloso. (Dal 79' Bernard sv).

Calvert-Lewin 5 - Lentamente scompare dalla partita, è il primo a rendersi pericoloso dalle parti di Adrian ma con il passare dei minuti finisce per non pungere praticamente mai. Mancano anche i rifornimenti.

Richarlison 5 - Il brasiliano viene schierato a sinistra del tridente, un ruolo che preferisce l'ex Watford ma non basta per rendersi pericoloso. Si sacrifica in fase difensiva ma ci si aspetta nettamente qualcosa in più.