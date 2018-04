Le pagelle dell'Hannover - Male Tschauner e Sane, si salva Elez

Risultato finale: Hoffenheim-Hannover 3-1

© foto di Federico Gaetano

Tschauner 5 - Rovina una buona partita con il piazzamento non perfetto che permette a Kramaric di realizzare il pallonetto del tris, non ha responsabilità sulle altre due reti.

Hubers 5,5 - Si prende un giallo nel primo tempo per un fallo tattico, ci prova a volte a mettere una pezza sulle dormite dell'esterno destro Sorg che lascia troppo spazio a Schulz.

Sane 5 - Fatale il suo errore, uno dei migliori calciatori dell'Hannover sbaglia il retropassaggio e spiana la strada alla prima rete di Kramaric. Si rifà per qualche buona chiusura.

Elez 6 - L'ex difensore della Primavera della Lazio spesso ricuce sugli errori dei compagni, ne esce bene dal duello con il bomber dell'Hoffenheim Uth. (Dal 67' Fossum 5,5 - Non un grande impatto con la sfida, si vede pochissimo in mezzo al campo).

Sorg 5 - Gli manca soltanto di stendere il tappeto rosso per Schulz, non vede mai l'esterno di casa che affonda con troppa facilità nella sua corsia di competenza.

Bakalorz 6 - Da apprezzare la buone mole di lavoro sporco in mezzo al campo, peccato che a volte predichi nel deserto per il poco movimento degli esterni. (Dal 80' Harnik sv).

Schwegler 6,5 - Tra i migliori in campo della sfida, prova a prendersi in mano la squadra ospite aprendo la strada anche per la rete del momentaneo pareggio di Karaman con un assist perfetto.

Albornoz 5 - Si è visto pochissimo l'esterno dell'Hannover, con il passare dei minuti soffre le discesa di Kaderabek che cambia passo nella seconda frazione.

Korb 5 - Viene schierato nel tridente offensivo nonostante sia un terzino destro, rendimento praticamente nullo prima di uscire mestamente dal campo. (Dal 56' Bebou 6 - Prova a metterci quel pizzico di qualità senza però incidere per cambiare la sfida).

Fullkrug 5,5 - Tanta generosità per il bomber dell'Hannover che si trova solo a sgomitare con l'intera difesa di casa, non ha occasioni per colpire.

Karaman 6,5 - Sarà l'incubo di Akpoguma, il turco sigla la prima rete della Bundesliga contro la sua vecchia squadra. Bravo nel tagliare al centro eludendo la marcatura del centrale dell'Hoffenheim.