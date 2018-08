Le pagelle dell'Hoffenheim – Szalai non molla, Adams peggiore in campo

Risultato finale: Bayern Monaco-Hoffenheim 3-1.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Baumann 6.5 - Subisce tre gol ma gioca una partita splendida. Compie almeno cinque interventi decisivi, il passivo poteva essere peggiore. Para anche un rigore a Lewandowski, peccato che il direttore di gara annulla e fa ripetere.

Adams 4.5 - Partita pessima, con falli e interventi fuori tempo. Non viene espulso soltanto per un colpo di fortuna. (Dal 67’ Akpoguma 6 - Sicuramente più propositivo rispetto al compagno di reparto, non sbaglia quasi nulla).

Vogt 6 - Nel primo tempo soffre molto le giocate di Muller e i suoi inserimenti. Nella ripresa cresce, ma è costretto ad uscire dal campo per via di un infortunio. (Dal 74’ Nordtveit 5 - Il rigore è dubbio, ma non si presenta bene ai suoi tifosi. Quando viene puntato va spesso in sofferenza).

Bicakcic 5 - Rincorre gli avversari per una partita intera non prendendoli mai. Ogni tanto rifila calcioni, l’unico modo per fermare gli esterni bavaresi.

Kadeřábek 5.5 - Partita dai due volti, soprattutto in difesa. Quando si abbassa non riesce mai a contenere le giocate di Ribery e Alaba.

Bittencourt 6.5 - Uno dei migliori in campo anche nel primo tempo. Sempre nel vivo della manovra, recupera spesso palla e prova ad orchestrare il contropiede. Ma nessuno segue il suo spartito.

Grillitsch 5.5 - Spesso in confusione, gira a vuoto e non trova mai i compagni quando deve costruire il gioco.

Grifo 5 - Non brilla durante il primo tempo, sbaglia il tempo di intervento e non riesce mai a tenere il passo dei padroni di casa. (Dal 46’ Zuber 6.5 - Entra in campo e l’Hoffenheim inizia a girare molto bene).

Schulz 6 - Bene nella ripresa, dove attacca la profondità e crea pericoli. Quando ha l’opportunità prova sempre la conclusione verso la porta.

Joelinton 4.5 - Un’occasione durante tutto il match, fallita goffamente. Pensa di più a difendere che ad attaccare, ma non è questo il suo ruolo.

Szalai 7 - Litiga un po’ con tutti, ma il suo bersaglio preferito è Javi Martinez. Nel secondo tempo si inventa un gol dal nulla, che dà una scossa ad un match monotono.