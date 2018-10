Le pagelle dell'Hoffenheim - Belfodil a due volti, Kramaric MVP

© foto di Imago/Image Sport

Baumann 5 - Subisce tre gol, non riesce mai a salvare i suoi. Il suo passaggio in occasione del gol d'apertura di Traoré non è di certo luminoso e mette in difficoltà il compagno, per cui concorso di colpa in cui è coinvolto il portiere dell'Hoffenheim.

Akpoguma 5 - Si perde ingenuamente Depay in occasione del gol del 3-2 siglato dall'attaccante olandese. Qualche altro svarione nel corso del match, ma anche qualche sortita offensiva.

Vogt 4,5 - Errore rocambolesco, gravissimo, che regala il vantaggio all'OL nel primo tempo. Un paio di chiusure importanti, ma lo sbaglio macchia tutta la prova.

Bicakcic 5,5 - Si fa sorprendere un paio di volte. Di solito è attento, ma ci sono situazione in cui va sistematicamente in difficoltà. Dal 73' Nelson s.v.

Kaderabek 6,5 - A tratti diventa un fattore sulla fascia. Specie nel primo tempo spinge così tanto da far male praticamente ad ogni azione. Meno propositivo nella ripresa.

Grillitsch 6 - Qualità, quantità e soprattutto tante conclusioni da fuori area che costringono Lopes a prestare sempre massima attenzione.

Demirbay 6,5 - Mette lo zampino praticamente in tutte le azioni dell'Hoffenhiem. E' il cervello della squadra, ottima prestazione.

Schulz 6,5 - Su e giù sulla fascia, come fa da sempre. Così s'è conquistato la corsia mancina della nazionale tedesca. Suo l'assit per la rete del 3-3.

Szalai 5,5 - Gioca tra le linee, ma non trova mai davvero la giusta posizione in campo. Un paio di combinazioni, ma troppo sporadiche per uno che dovrebbe partecipare ad ogni manovra. Dal 61' Joelinton 6,5 - Non si vede chissà quanto, ma poi ha il grosso merito di spingere in rete il pallone che vale il pareggio finale.

Belfodil 6 - Un po' sprecone, un po' sfortunato. Gara dalle due facce, perché da un lato è vero che si fa trovare sempre al posto giusto, con inserimenti precisi, ma dall'altro non è mai bravo a concretizzare le mille chance avute. Dall'80' Zuber s.v.

Kramaric 7,5 - Una spanna sopra tutti gli altri. Appena prende palla si ha la sensazione che qualcosa possa accadere da un momento all'altro. E quel qualcosa spesso succede: una doppietta, c'è la sua firma anche nella rete del pareggio finale. MVP.