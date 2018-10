Le pagelle dell'Hoffenheim - Belfodil cinico, Posch pasticcia

© foto di Community - Strategic Communications Adv

Baumann 6 - Ci mette una pezza finché può, non ha colpe sui gol subiti.

Akpoguma 5.5 - Sane prova ad infilarlo più volte e lo tiene in costante apprensione. Fa quel che può per arginarlo.

Hoogma 6 - Autorevole nella trequarti dell’Hoffenheim nonostante la qualità del reparto offensivo del City.

Posch 5 - In difficoltà quando viene puntato da Sterling, soffre come comprensibile la velocità del suo diretto avversario. Pasticcia poi nel finale da incubo per lui e per i compagni sul gol di David Silva.

Kaderabek 6.5 - Tra i migliori della formazione tedesca. Mostra una discreta condizione fisica e non esita ad ingaggiare duelli in velocità con gli avversari.

Grilltsch 6 - Positivo il suo contributo a metà campo, nonostante l’indecisione in qualche frangente. Dall’82’ Bittencourt SV.

Demirbay 7 - Probabilmente il migliore tra i tedeschi insieme a Belfodil. L’assist per l'ex Inter è solo una delle preziose giocate al servizio dei compagni. Dall’89’ Hack SV.

Brenet 6 - Buonoa la collaborazione con Belfodil sulla corsia di destra.

Szalai 5.5 - In controtendenza rispetto al debutto in Champions League con lo Shakhtar. E’ forse il meno pimpante del reparto avanzato di Nagelsmann. Dal 54’ Kramaric 5.5 - Non un grande impatto sul match.

Joelinton 6 - Poco presente negli ultimi metri, quando c’è da chiudere la manovra offensiva. Si sacrifica molto in ripiegamento.

Belfodil 7 - Freddo al punto giusto al primo pallone toccato nel match dopo circa cinquanta secondi. Apre le danze e fa impazzire i tifosi, gioca ben oltre la sufficienza.