Le pagelle dell'Hoffenheim - Serata da sogno per Kramaric, bene Amiri

Risultato finale: Hoffenheim-Hannover 3-1

Baumann 6 - Non ha alcuna responsabilità per la rete subita, poche volte viene messo in difficoltà dagli avanti dell'Hannover

Akpoguma 5 - Una partita in apnea per il centrale dell'Hoffenheim, ha tanti problemi nel riuscire a contenere Karaman che gli taglia alle spalle per la rete del momentaneo pareggio.

Vogt 6 - Ordinaria amministrazione per il capitano della formazione di Nagelsmann, a volte lo si nota quando è impegnato a sgomitare con Fullkrug.

Nordtveit 6 - Si gioca bene l'opportunità fornitagli dall'assenza di Hubner, sbaglia poco e non viene mai messo in difficoltà dall'esterno Korb.

Kaderabek 6 - Inizio in sordina per l'esterno ceco che con il passare dei minuti aumenta il suo raggio d'azione, pericoloso di testa al termine della prima frazione.

Amiri 6,5 - Solito grande apporto di dinamismo e qualità in mezzo al campo, non si ferma mai ed è sfortunato su diversi tentativi dal limite dell'area.

Demirbay 7 - Il gioco dell'Hoffenheim passa inevitabilmente dal suo prezioso mancino, gioca di fino con tanta sicurezza e serve l'assist dalla bandierina per la seconda rete di Kramaric. Peccato poi per l'infortunio che lo costringe ad abbandonare il campo. (Dal 69' Bicakcic 6 - Apporto di quantità in mezzo al campo per mettere in ghiaccio la vittoria dell'Hoffenheim).

Schulz 6,5 - Uno dei più attivi della formazione di casa, con regolarità affonda sulla corsia mancina senza trovare grandi ostacoli. Tanti i suoi traversoni verso l'area di rigore.

Kramaric 8 - C'è soltanto da spellarsi le mani per l'ex attaccante del Leicester, dopo il primo gol semplicissimo a porta vuota si scatena nella ripresa. Prima un destro al volo poi un pallonetto dai trenta metri che vale i tre punti e la tripletta personale.

Uth 5 - Ci si poteva aspettare qualcosa in più dal bomber della squadra di Nagelsmann, soffre la marcatura di Elez e non riesce mai a calciare verso la porta di Tschauner. (Dal 63' Szalai 5,5 - Poteva lasciare la sua firma ma sfiora il pallone quasi a ridosso della linea di porta).

>Gnabry 6,5 - Giusto il tempo di raccogliere l'invito a nozze dell'avversario Sane e servire l'assist per Kramaric, si infortuna quasi subito ma lascia il segno come da consuetudine. (Dal 20' Zuber 6,5 - Nonostante l'ingresso a freddo si integra subito nel ritmo della sfida, dinamico e veloce tra le linee).