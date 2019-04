Le pagelle dell'Huddersfield - Poca gloria per tutti

Risultato finale: Liverpool-Huddersfield Town 5-0

Lossl 5 - Non perfetto in più di una circostanza, non trasmette fiducia al reparto.

Smith 5 - Qualche rischio di troppo, ma con Salah e compagni non è facile per chiunque.

Schindler 5.- In difficoltà se preso in velocità: si fa sorprendere, come tutti gli altri, soprattutto nei gol di Mané.

Kongolo 5 - Meno errori rispetto al compagno e anche più chiusure incisive nel primo tempo. In difficoltà nella ripresa, però, come tutti gli altri.

Durm 5 - Non convince in più di una circostanza. Fatica in particolare nella ripresa.

Stankovic 5 - Pronti via e subito un errore da cui non si riprende più. (Dall'80' Pritchard s.v. - )

Mbenza 5.5 - Non è facile contro il centrocampo del Liverpool, fa quello che può, ma non riesce ad emergere dal grigiore generale. (Dall'87' Kachunga s.v. - ).

Hogg 5.5 - Detta i tempi dell'azione e appena può aiuta in fase di non possesso. Con risultati alterni.

Bacuna 5.5 - L'impegno c'è, l'incisività, invece, un po' meno. Si fa apprezzare, però, per alcune giocate.

Grant 5 - Poco filtro tra le due fasi, confuso in alcune situazioni di gioco.

Mounié 5 - Isolato per gran parte della gara, non lascia il segno.(Dal 64' Lowe 5.5 - La musica non cambia.)