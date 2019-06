Le pagelle dell'Inghilterra - Henderson errore fatale, bene Abraham

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Henderson 5 - Tra i migliori fino all'88'. Quella parata goffa sul tiro di Coman se la ricorderà per tanto tempo.

Dasiva 5.5 - In questa circostanza non convince. Non sempre è cauto negli interventi. (dal 77' Abraham 6.5 - Fa più lui in 15' che Calwert Lewin in tutta la gara).

Clarke-Salter 5.5 - Più di una sbavatura in difesa. Non è concentrato nei momenti chiave.

Kenny 6 - Non è sempre preciso nelle chiusure, in ritardo nel finale.

Tomori 6 - Nel primo tempo spinge con continuità anche se è da rivedere in difesa. Unico errore, fatale, dà il via libera a Hagi.

Dowell 6 - Prestazione giudiziosa in mezzo al campo. Corre fino alla fine, ma non basta per la vittoria.

Barnes 6 - Poche idee, fuori dopo un tempo (dal 46' Sessegnon s.v - Si fa male dopo pochi minuti) (dal 58' Foden 6.5 - Ci prova con dinamismo e grinta, ma non basta)

Gray 6.5 - Inizio promettente, poi va a sprazzi, ma il gol è di pregevole fattura.

Mount 6 - Sulla fascia spinge appena può, luci e ombre. Combattivo e generoso fino alla fine.

Calwert Lewin 5 - Uno dei più attesi, combina poco. Molto fumo e poco arrosto.

Maddison 5.5 - Prima parte di gara non sempre ficcante. Ancor meno continuo nella ripresa.