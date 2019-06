Le pagelle dell'Inghilterra - Pickford si esalta, in ombra Sterling

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pickford 8 - Attento tra i pali per 120', si esalta ai rigori: prima segna da attaccante consumato, poi vola a deviare su Drmic.

Alexander-Arnold 7 - Ottima gara per il terzino del Liverpool che si conferma tra i migliori prospetti: corsa, fisico e cross a raffica.

Gomez 6.5 - Parte con una disattenzione, poi sale di ritmo e non sbaglia praticamente nulla.

Maguire 6.5 - Se la cava con Seferovic e compagni, cresce nella seconda parte di match.

Rose 6 - Dinamismo sulla fascia, qualche sbavatura in fase di non possesso, ma non molla fino a quando rimane in campo. (dal 70' Walker 6 - Dà il suo contributo in termini di corsa e quantità )

Lingard 6 - Non riesce a prendere in mano la mediana dell'Inghilterra. Pochi inserimenti degni di nota, ma zero sbavature in fase di non possesso. (dal 105' Sancho 6 - )

Dier 6 - In fase di rilancio dell'azione non è sempre preciso, utile in fase di non possesso. Da segnalare, però, il lancio che apre il gol del 2-1

Delph 5.5 - A corrente alternata, sufficiente nella prima parte, meno intenso nella prima parte.

Alli 5.5 - Spreca due ottime occasioni, non è lucido negli ultimi metri. Può far meglio con la maglia inglese.

Kane 6 - Prima ora di gioco ad alto livello: corre, fa da sponda, quasi un regista offensivo. Esce stremato. (dal 75' Wilson 6 - Buono spezzone di gara)

Sterling 5 - Viene da 31 gol in stagione, ma il pomeriggio di Guimaraes è stregato: sfortunato, ma anche tanti errori.