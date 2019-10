Le pagelle dell'Irlanda Under 21 - Elbouzedi il peggiore, bene Molumby

Risultato finale: Irlanda-Italia 0-0

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Kelleher 6 - Non corre grandi rischi ed è sempre attento.

Masterson 6 - Difende bene senza troppi patemi. Pericoloso anche su calcio piazzato.

O'Shea 6 - I palloni aerei sono tutti suoi. Sempre attento.

Scales 6 - Soffre inizialmente poi prende le misure e tutto fila liscio.

O' Connor 5.5 - Tanti errori e poca lucidità, complice una pressione asfissiante durata tutto il match.

Ronan 5 - Avrebbe meritato il rosso nel primo tempo per una manata a Tonali. Più falli che gioco. (dal 62' Knight 6 - Buon approccio alla partita.)

Coventry 6 - Guida il pressing anche se gli manca un po' di qualità per fare il salto di qualità.

Molumby 6.5 - Corsa e interdizione. Anche qualche inserimento offensivo con però scarsa fortuna. (dall'85' Kilkenny s.v.)

Elbouzedi 4.5 - Non entra mai in partita. Uno dei peggiori in campo. (dal 69' Obafemi 6 - Entra bene in campo con grande velocità. Da nuova verve alla formazione irlandese)

Idah 6.5 - Gioca da attaccante completo. Si danna l'anima ma oggi la difesa italiana è attenta.

Parrott 5 - Ha talento ma è troppo nervoso. Espulso insieme a Kean dopo neanche 20' della ripresa.