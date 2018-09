Le pagelle dell’Islanda – Difesa horror, si salva solo Bodvarsson

Risultato finale: Svizzera-Islanda 6-0.

© foto di Insidefoto/Image Sport

Halldórsson 5 - Giornata negativa, soprattutto perché raccoglie il pallone nella propria porta ben sei volte. Insufficiente, ma comunque fa di tutto per evitare un passivo maggiore.

Saevarsson 4 - Praticamente inesistente, Rodriguez lo fa impazzire dal primo all’ultimo minuto. E lui non lo prende mai.

Sigurdsson R. 4.5 - Uno dei pochi che prova a limitare i danni. Ma gli inserimenti dei centrocampisti della Svizzera gli fanno fare una brutta figura.

Ingason 4 - Non si salva nemmeno lui nella giornata disastrosa dell’Islanda. Troppo campo per gente che si inserisce a mille. Impossibile difendere così in un girone di Lega A della Uefa Nations League.

Skúlason 4 - La notte di Halloween è lontana, ma Embolo e Mbabu gli fanno vedere fantasmi e streghe. Lui si spaventa tantissimo e gli fa fare quello che vuole.

Gislason 4 - Come il compagno di reparto non riesce mai a gestire le folate offensive dei padroni di casa. (Dal 73’ Sigurjonsonn 5 - Entra in campo quando è tutto finito, ma non cambia minimamente l’andamento della sfida).

Sigurdsson G. 4.5 - Deve essere il cervello di questa squadra, ma non rende come sa fare. Troppo sotto ritmo, non dà mai quel cambio di passo necessario per fermare gli elvetici.

Palsson 5 - Prova a recuperare un bel po’ di palloni, ma predica nel deserto. Passa il tempo ad inseguire gli avversari, senza mai prenderli.

Bjarnason B. 4.5 - Un’unica azione degna di nota, la deviazione decisiva per il gol di Shaqiri. Per il resto è l’assente ingiustificato della sfida. (Dal 65’ Bjarnason E. 5 - Non trova mai le misure, sbaglia praticamente tutto).

Bodvarsson 5 - Ha il merito di aver creato due azioni offensive per l’Islanda. Non lo servono mai, ma lui non riesce a imporre la pressione sul portatore di palla.

Sigurdarson 4 - Si vede durante l’inno e durante l’uscita dal campo. Non sappiamo con precisione cosa abbia fatto durante tutta la sfida. (Dal 60’ Kjartansson 5 - Qualche azione degna di nota, ma nulla di più).