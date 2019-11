Le pagelle dell'Islanda U21 - La difesa non regge, si salva Thorsteinsson

Risultato finale: Italia U21-Islanda U21 3-0

P. Gunnarsson 6 - Un gran riflesso sul mancino a botta sicura di Sala. Non può nulla sul gol in estirada di Sottil, troppo ravvicinato anche solo per abbozzare un intervento. Soccombe alla doppietta di Cutrone nel finale.

Sampsted 5 - Non chiude su Cutrone in occasione del primo gol dell'Italia, sul quale sembra essere proprio lui a tenere in gioco Sottil. Non sfonda sulla destra e soffre in alcune occasioni le iniziative degli Azzurrini sul suo lato.

Leifsson 5,5 - Anche lui rientra nel novero dei colpevoli sul primo gol azzurro, con meno responsabilità di altri compagni. L'opposizione non è efficace quando l'Italia alza il ritmo, e nel finale la squadra di Nicolato dilaga con Cutrone.

Palmason 5 - Lascia troppo spazio tra sé e Pinamonti, che ha tutto il tempo di servire l'assist di testa a Sottil. Rimpalla in maniera un po' fortunosa il colpo di testa da un metro di Scamacca, ma sulla respinta Cutrone non perdona.

H. Gunnarsson 5 - Non è esente da colpe sul timbro di Sottil: accade tutto in una frazione di secondo, ma è troppo passivo in marcatura sull'esterno della Fiorentina, che ringrazia e insacca in allungo.

Thorsteinsson 6 - Sorvegliato speciale dalla difesa azzurra. Mette subito le cose in chiaro: all'undicesimo manda al bar Maggiore con una finezza e apre il piattone, costringendo agli straordinari Carnesecchi. Fino all'intervallo si accende ad intermittenza, ma quando lo fa son dolori. Meno ispirato nella ripresa.

Willumsson 5 - Si adopera come può e partecipa per buona parte del primo tempo ai fraseggi islandesi. Il calo fisico corale coinvolge anche lui: perde brillantezza e tempi di gioco, perdendo diversi duelli negli ultimi venti minuti.

Finnsson 5,5 - Ha l'occasione più ghiotta del primo tempo: tutta la sua padronanza tecnica nella gestione del pallone su un contropiede concluso da uno suo radente che si stampa sul legno. Si isola dopo l'intervallo. (Dall'81' Jonsson s.v.).

Hauksson 5 - Non emerge nel traffico e fatica ad avere la meglio sui dirimpettai. Rimane in campo fino all'ottantunesimo, quando Vidarsson lo richiama alla base in favore di Willumsson. (Dall'81' Willumsson s.v.).

Thordarson 5 - Poco coinvolto in un primo tempo in cui lui e Gudjohnsen dialogano poco, e senza grandi risultati. In evidenza in avvio di ripresa con un destro piazzato respinto in tuffo da Carnesecchi. Di lì a poco lascia il campo per l'omonimo Kolbeinn. (Dal 61' K. Thordarson 5,5 - Non incide dopo l'ingresso).

Gudjohnsen 5 - Dopo una grande azione manovrata dei suoi cestina il possibile raddoppio con un diagonale non irresistibile a tu per tu con Carnesecchi, che riesce ad opporsi con i piedi. (Dal 73' Ingimundarson 5,5 - Pochi sussulti nell'abbondante quarto d'ora finale che Vidarsson gli mette a disposizione).