Le pagelle dell'Italia - Chiesa il migliore in campo, in ombra Jorginho

Risultato finale: Francia-Italia 3-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sirigu 6 - Subisce tre reti in cui può far davvero poco, intuisce il calcio di rigore di Griezmann e poi sfodera una grande parata su Thauvin.

D'Ambrosio 5 - Non vive una grandissima serata sulla sua corsia, quando viene puntato dai veloci francesi spesso viene saltato. Si dimentica di Mbappé in occasione del vantaggio transalpino. (Dal 75' Florenzi sv).

Caldara 6 - Tutto sommato positivo l'esordio del giovane centrale azzurro rapportato al valore enorme degli avversari, si intende bene con il capitano.

Bonucci 6,5 - Il leader della Nazionale, lo si legge dalla sguardo del rossonero. Sul finire del primo tempo sigla l'unica rete azzurra nella serata di Nizza. Sempre pericoloso in area avversaria.

De Sciglio 5,5 - Qualche passo in avanti nella seconda frazione dopo un primo tempo in apnea, in avvio di gara non trova mai la giusta chiave per chiudere Mbappé.

Pellegrini 5,5 - Prova spesso a metterla sull'agonismo andando a contrastare i tecnici centrocampisti transalpini, si prende anche l'unico giallo della sfida. (Dal 65' Cristante 6 - Può diventare uno dei protagonisti di questa nazionale, sfiora anche la rete dalla distanza).

Jorginho 5 - E' mancata la pulizia di manovra in mezzo al campo del centrocampista del Napoli a quest'Italia, con il passare dei minuti diventano davvero tanti gli errori in disimpegno. (Dal 79' Bonaventura sv).

Mandragora 5,5 - Mezzo voto in meno per l'inizio di gara e per il fallo da rigore commesso su Hernandez, ci mette qualche minuto per abbattere l'emozione e sfoderare una discreta prova alla prima con la maglia azzurra.

Berardi 5 - Sicuramente rimandato l'attaccante del Sassuolo, ci si poteva aspettare qualcosa in più di una punizione calciata alta. Viene sempre chiuso da Lucas Hernandez. (Dal 74' Insigne 6 - Prova a mettersi in luce mandando in porta Balotelli al primo pallone toccato).

Balotelli 6,5 - Ripete la buona prova della partita con l'Arabia, da un suo calcio di punizione nasce la rete di Bonucci. Nelle partite precedenti poteva essere veramente utile un attaccante con le sua qualità. (Dal 87' Belotti sv).

Chiesa 6,5 - Tra i migliori in campo della sfida dell'Allianz Riviera, si lancia spesso sulla corsia mancina mandando in confusione Pavard in fase di non possesso. Protagonista di spicco della sfida. (Dal 88' Zappacosta sv).