Le pagelle dell'O. Marsiglia - Disastro difensivo. Mandanda si salva

Risultato finale: PSG-Olimpique Marsiglia 4-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mandanda 6.5 - Subisce 4 gol e ne evita almeno altri 2-3. Uno dei pochi a salvarsi.

Sarr 4 - Partita difficile. Non riesce mai a contenere e in avanti non lo si vede mai.

Caleta-Car 4 - Disattento e sempre in affanno. Stanotte avrà gli incubi.

Kamara 4 - Icardi lo brucia 3 volte e in due occasioni la butta dentro.

Sakai 4 - Mbappè ne mette a nudo tutti i limiti. Serata da dimenticare.

Lopez 4 - Paga per tutti un primo tempo disastroso. Non rientra in campo nella ripresa. (dal 46' Amavi 5 - Meglio del compagno, più perché il PSG si ferma che per meriti suoi).

Strootman 5 - Non riesce a imporsi. Predica nel deserto.

Rongier 4.5 - Tanta corsa ma sempre a vuoto. Esce distrutto.

Payet 4.5 - Oggi opaco, non conferma i miglioramenti delle scorse settimane. Si ostina a giocare da solo facilitando la difesa parigina.

Benedetto 4 - Tocca pochissimi palloni e non partecipa mai alla manovra. Male ma non solo per colpa sua. (dal 80' Ake 6 - In 10' ci prova due volte. Entrato con il piglio giusto)

Germain 5 - L'unica occasione dell'OM è un suo sinistro altissimo. Poi più nulla. (dal 82' Sanson s.v.)