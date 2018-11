Le pagelle dell'Olanda - Frenkie De Jong, il futuro è suo. Scatenato Depay

Risultato finale: Olanda-Francia 2-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cillessen 6 - Forse nemmeno lui si è accorto di giocare contro i campioni del mondo, serata tranquilla per l'estremo difensore dell'Olanda mai chiamato all'intervento dagli attaccanti francesi.

Dumfries 7 - L'Olanda ha il suo grande terzino, partita perfetta quella del tornante destro del PSV. Ara la corsia di competenza con continuità e personalità, sfiora in due occasioni anche la rete del raddoppio venendo murato dal solito Lloris.

De Ligt 6,5 - La sua sfida comincia con il grande recupero su Mbappé in velocità, applausi scroscianti dal pubblico sulle tribune. Acquista sempre più fiducia, non sbaglia un intervento formando una grande coppia con Van Dijk.

Van Dijk 6 - Il capitano dell'Olanda guida la retroguardia oranje in modo efficace e senza troppi patemi d'animo. Si rende pericoloso anche in zona offensiva, un suo colpo di testa termina alto di un soffio su azione di calcio d'angolo.

Blind 6,5 - Il giusto apporto di intelligenza tattica ed esperienza, quando vede spazio corre lungo tutta la corsia mancina. Soprattutto nella seconda frazione spedisce al centro diversi traversoni interessanti specie per gli inserimenti di Dumfries.

De Roon 7 - Davanti ad un certo Strootman nelle gerarchie del commissario tecnico, attestato di stima non da poco giustificato dall'ottimo rendimento dell'atalantino. Mediano di rottura, fatica poco nel contenere i grandi nomi transalpini come Mbappé e Griezmann.

De Jong 7,5 - Tecnica, personalità e visione di gioco fuori dal comune. Il 21enne olandese si dimostra ancora una volta uno dei talenti più luminosi del calcio europeo, tocca un'infinità di palloni e catalizza la manovra della squadra di Koeman. Nel finale è incontenibile, prima impegna Lloris e poi si guadagna il calcio di rigore trasformato da Depay. Il futuro è tutto suo.

Wijnaldum 7 - Dopo un giro di orologio è lui il primo ad impegnare Lloris con un destro insidioso, lavora benissimo quasi a ridosso della trequarti facendo buon uso delle sue doti di inserimento. Sul finire della prima frazione è il più lesto di tutti a ribattere in rete il tentativo di Babel. (Dal 90' Vilhena sv).

Bergwijn 6 - Mezzo voto in meno per una prima frazione abbastanza sottotono, nella ripresa prova a cambiare registro e crea qualche insidia alla retroguardia francese con la sua rapidità palla al piede. (Dal 85' Promes sv).

Depay 7 - Indiavolato come pochi, vuole la rete e non la trova soltanto per la bravura dell'estremo difensore avversario. A tratti è imprendibile, dal suo destro nasce sempre qualcosa di interessante. Il gol arriva finalmente nel finale, cucchiaio delizioso dagli undici metri che vale quasi come una rivalsa su Lloris.

Babel 6,5 - L'unico nato negli anni Ottanta in campo per l'Olanda, fa valere la sua esperienza nella gestione di qualche pallone sulla trequarti. Sfrutta l'errore di Nzonzi e dal suo destro murato da Lloris nasce la rete di Wijnaldum. (Dal 90' Aké sv).