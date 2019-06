Le pagelle dell'Olanda - Senza attacco non si cantano messe

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cillessen 5 - Nessuna papera, ma non è scandaloso chiamare errore il mancato intervento in occasione del gol: tocca la sfera, non evita la rete, ma la conclusione non era tanto angolata.

Dumfries 6 - Gioca altissimo, praticamente da ala, come con l'Inghilterra tre giorni fa. Primo tempo brillante, ma nella ripresa mancano le energie per fare tutta la fascia e si nota.

De Ligt 6 - Nessuna sbavatura, anzi anche un paio di chiusure interessanti. Che il futuro sia tutto sua ormai è scontato.

Van Dijk 6 - Nessun dribbling subito in stagione e, se abbiamo fatto bene i conti, la sua annata finisce con la voce zero: anche stasera il solito van Dijk.

Blind 6 - La sua spinta sulla fascia non manca mai. Gioca molti palloni, sempre con intelligenza.

De Roon 5 - Sottotono, è troppo lento, più nelle gambe ma anche di testa. Paga le energie spese in semifinale. Dall'82' de Jong s.v.

De Jong 5,5 - E' sempre freddo e intelligente, ma se la squadra attorno a sé non gira fa fatica anche lui, perché quando c'è da difendere non ha chissà quali favori atletici.

Wijnaldum 6 - In nazionale gioca da jolly, uomo ovunque, spesso tra le linee. Pare avere più consapevolezza nei propri mezzi. Buona prova, ma non basta.

Bergwijn 5 - Ci prova nel primo tempo con un paio di cavalcata, ma viene sempre contenuto bene. Evanescente. Dal 60' van de Beek 5,5 - Cambia poco. A parte un tiro, anche un po' fortuito, poca roba.

Depay 5 - Si abbassa spesso sulla linea dei trequartisti per giocare più palloni, prova a rifinare, ma non riesce a prendere le misure.

Babel 5 - All'intervallo Koeman lo sostituisce perché tocca sì e no un pallone nel primo tempo. Impalpabile. Dal 46' Promes 5 - Quarantacinque minuti in cui si impegna, ma non basta. Incide poco.