Le pagelle dell'Olympiacos - Guilherme il migliore, male Fetfatzidis

Risultato finale: Milan-Olympiacos 3-1.

© foto di Giulia Borletto

José Sá 5.5 - Nel primo tempo non viene impegnato moltissimo, nella ripresa poteva fare qualcosa di più sul primo gol di Cutrone. Ma non ha tutte le colpe.

Torosidis 5 - Inizia molto bene limitando le avanzate di Rodriguez, ma quando entra Çalhanoğlu va completamente in crisi e non riesce più a trovare le giuste misure. (Dal 78' Meriah 5.5 - Non ha un buon impatto, sbaglia diversi palloni).

Miranda 5 - Con un solo attaccante riesce ad essere sempre attento e gioca molto in anticipo. L'entrata di Cutrone lo mette in seria difficoltà.

Cisse 5.5 - Bene negli anticipi di testa, sbaglia poco e nulla. Quando l'area di rigore si riempie inizia ad andare in crisi e sbaglia diverse giocate.

Koutris 6 - Uno dei più presenti in attacco, si inventa anche l'assist per Guerrero. Nel finale soffre Suso, la velocità dello spagnolo è un problema anche per lui.

Natcho 6 - Recupera molti palloni in mezzo al campo, bene soprattutto in fase di non possesso. Quando c'è da impostare si vedono le lacune.

Guilherme 6.5 - Uno dei migliori in campo. Ha un paio di buone occasioni per far passare in vantaggio i suoi, dalla distanza è un pericolo costante.

Fetfatzidis 5 - Un paio di buone giocate, ma non è molto concreto. Quando il Milan alza il baricentro soffre come tutta la squadra.

Touré 6 - Uno dei più propositivi, la sua fisicità è molto importante in quella zona di campo. Nel finale cala molto, la condizione è ancora precaria. (Dall'83' Fourtonis s.v.).

Nahuel 5.5 - Qualche buona iniziativa, ma nulla di più. Bene in fase di non possesso, ma è incostante. Non riesce mai a trovare le giuste misure. (Dal 72' Podence 5 - Non brilla, spesso si isola dal gioco e non trova le misure tra le linee).

Guerrero 6.5 - Un gran gol con un super anticipo su Zapata, poi tiene il reparto da solo. Nel secondo tempo viene servito di meno, ma è una presenza costante in quella zona di campo.