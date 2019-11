Le pagelle dell'Olympiacos - Podence ci prova, Meriah colpevole

Risultato finale: Tottenham-Olympiacos 4-2

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

José Sá 5,5 - Non corre pericoli per quarantacinque minuti abbondanti, fino alla rete un po' fortuita di Dele Alli. Nella ripresa il Tottenham dilaga, ma è difficile imputargli colpe.

Elabdellaoui 5 - Si perde dopo un buon avvio, e naufraga insieme al resto della difesa nell'harakiri del secondo tempo. Preso in mezzo sul primo gol di Kane.

Semedo 6,5 - Con opportunismo, trova il raddoppio in mischia, approfittando della finezza di Guilherme. È il primo a finire sul taccuino dell'arbitro, per un tackle ruvido al limite dell'area di competenza su Son. È lui a perdersi Kane sul quarto gol degli inglesi.

Meriah 4,5 - Sporca un primo tempo ineccepibile con un erroraccio che vale più di un assist per Dele Alli. Peccato, perché in precedenza si era ben coordinato con Semedo.

Tsimikas 5 - Calo vertiginoso nella ripresa, dopo un primo tempo in cui dosa le sovrapposizioni sulla sinistra e difende con buon criterio. Poi però non trova più i riferimenti ed è perennemente in ritardo nelle chiusure.

Camara 5 - Passivo nella doppia fase: nel fraseggio non è ineccepibile e non sempre riesce a filtrare come vorrebbe. Un problema al ginocchio sembra metterlo ko, poi però stringe i denti e resta in campo fino al novantesimo.

Guilherme 6 - Che finezza l'assist d'esterno per Semedo. Un lampo che illude l'Olympiacos, poi travolto dalla valanga Spurs nel secondo tempo. Nel marasma, tra i più positivi.

Bouchalakis 5 - Mette il fisico, e per un tempo abbondante basta e avanza. A lungo andare però il tema tattico si sposta sulla qualità dei singoli, e lui sembra soffrirne. (Dal 74' Valbuena 5,5 - Non incide dopo l'ingresso).

Podence 6,5 - Catalizzatore e accentratore delle transizioni offensive dei greci. Davanti mette pepe, e manda spesso in tilt i meccanismi difensivi che Mourinho ha provato ad oliare in settimana. Al diciassettesimo spreca una buona occasione, un minuto più tardi guadagna il corner da cui ha origine il bis di Semedo. Non pervenuto sul grande ritorno del Tottenham. (Dal 79' Randjelovic s.v.).

El Arabi 6,5 - In una prima metà di battaglia e sacrificio, regala la giocata più bella: raccoglie palla sulla trequarti, scherza con Winks con un gioco di gambe e gela gli Spurs con uno splendido sinistro basso che s'infila all'angolino. (Dall'85' Guerrero s.v.).

Masouras 5 - Ingenuo sul pari del Tottenham: si sofferma anziché recuperare rapidamente la posizione, dando adito al contropiede fulmineo concluso dal destro vincente di Kane.