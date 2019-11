Le pagelle dell'Olympiacos - Sà il migliore, male l'attacco

Risultato finale: Bayern Monaco-Olympiacos 2-0

Sà 7 - Il migliore senza ombra di dubbio per i greci. Salva il risultato finché riesce, ma nel finale si arrende a Lewandowski.

Elabdellaoui 6- Partita di sacrificio per il capitano, che a turno si trova a fare i conti con Muller, Coman e Gnabry. Ricorre a tutta la sua esperienza per provare a porre un argine, ma è costretto inevitabilmente a concedere qualcosa.

Meriah 6 - Non commette particolari errori e tiene botta anche nei momenti di maggiore pressione.

Semedo 5 - Si perde Lewandowksi in occasione della rete e macchia una prestazione tutto sommato positiva fino a quel momento.

Tsimikas 6 - Soffre l’esuberanza degli esterni del Bayern Monaco che a turno si presentano dalle sue parti, ma non sfigura e porta a casa la sufficienza.

Guilherme 5.5 - Spesso è costretto a rincorrere gli avversari e con grande sacrificio non si tira indietro, perdendo però lucidità in fase di possesso.

Camara 5 - Il pressing sui portatori di palla del Bayern Monaco è troppo morbido e non porta risultato.

Bouchalakis 5 - Preda del palleggio imbastito dai centrocampisti avversari è protagonista di una partita piuttosto anonima. Dal 71’ Valbuena 5.5 - Non incide su una gara già indirizzata.

Randjelovic 5 - Schierato un po’ a sorpresa dall’inizio, non ripaga a dovere la fiducia dell’allenatore. Nel primo tempo ha l’occasione per gelare l’Allianz Arena, ma non la sfrutta a dovere. Dal 61’ Masouras - Prova a creare scompiglio nella trequarti del Bayern Monaco, ma il dislivello è mercato e non c’è margine per offendere.

Guerrero 5 - Spesso lasciato solo in avanti, non ha occasioni per rendersi pericoloso.

Podence 5 - Aveva il compito di accendere la manovra offensiva nelle occasioni a disposizione che si sapeva sarebbero state meno del solito. Non riesce ad incidere nelle chance a disposizione. Dall’80’ El Arabi SV.